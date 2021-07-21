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【消費優惠】彩豐行消費券搶閘優惠　買3件產品滿$300即享正價8折

精明消費 10:30 2021/07/21

分享：

彩豐行推出消費券搶閘優惠，於彩豐行門市購買3件彩豐產品滿300元，全單即享正價8折！優惠期直至7月31日止。不過要留意以上優惠不能與彩豐App優惠及其他現金券優惠一同使用，優惠不包括衛生囗罩。

    點擊圖片放大

門市地址

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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