【消費優惠】彩豐行消費券搶閘優惠 買3件產品滿$300即享正價8折 精明消費 10:30 2021/07/21 分享： 彩豐行推出消費券搶閘優惠，於彩豐行門市購買3件彩豐產品滿300元，全單即享正價8折！優惠期直至7月31日止。不過要留意以上優惠不能與彩豐App優惠及其他現金券優惠一同使用，優惠不包括衛生囗罩。 ▼點擊圖片放大 門市地址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Market Place by Jasons買滿$100送$30現金優惠券 今日 【消費優惠】Market Place by Jasons買滿$100送$30現金優惠券 【5000元消費券】Expedia用Tap & Go消費券 預訂指定酒店享88折 2021/07/20 【5000元消費券】Expedia用Tap & Go消費券 預訂指定酒店享88折 【消費優惠】KFC夏日歎到抵 超抵組合由朝食都晚 2021/07/20 【消費優惠】KFC夏日歎到抵 超抵組合由朝食都晚 【消費優惠】Yahoo會員網上限時獨家 榮華月餅券低至36折起 2021/07/20 【消費優惠】Yahoo會員網上限時獨家 榮華月餅券低至36折起 【5000元消費券】荃灣廣場推消費券3重賞 有機會賺多5,600元消費券 2021/07/19 【5000元消費券】荃灣廣場推消費券3重賞 有機會賺多5,600元消費券 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 彩豐行 產品 Yahoo