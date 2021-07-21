【消費優惠】彩豐行消費券搶閘優惠　買3件產品滿$300即享正價8折

彩豐行推出消費券搶閘優惠，於彩豐行門市購買3件彩豐產品滿300元，全單即享正價8折！優惠期直至7月31日止。不過要留意以上優惠不能與彩豐App優惠及其他現金券優惠一同使用，優惠不包括衛生囗罩。

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撰文：hket小編



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