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【美股分析】BlackLine：一隻可能悶聲發財的美股

博客 12:03 2021/07/20

分享：

美股持續創出新高，除了熱門股外，有些較冷門的股票也值得留意。美股持續在高位，幾大龍頭股不斷創出新高，在投資氣氛不慍不火下，可以留意一些較少人留意的股票。

BlackLine會計軟件專家

BlackLine（美：BL）是一家基於雲的金融自動化軟體專家，早前公布了2021年第一季度的業績。收入按年增長20%，但每股虧損從按年由0.23元（美元‧下同），擴大至0.67元，而經營現金流則急升至2,850萬元，而去年同期僅為850萬美元。在財報電話會議上，管理層表示，在大流行期間經歷了一段艱難時期後，需求已經恢復，並將全年指引提高到4.15億至4.2億元之間。BlackLine在一個總價值280億元的巨大潛在市場中運營，而其過去12個月的收入僅為3.68億元。投資者要問的問題是該股是否仍然具有巨大的上漲潛力，或者增長已漸見頂。

看淡疑慮

BlackLine的平台可幫助財務人員自動化財務結算的工作量，這通常是手動完成的並且容易出錯。即使產品很出色，但它可以說是一種專業產品，這使得大規模採用具有挑戰性。該軟體可用於不同行業的事實並沒有改變它主要服務於財務工作的現實。

多年來，該公司通過與合作夥伴和經銷商合作的直銷團隊成功地擴大了其客戶群。然而，客戶獲取的步伐似乎已經放緩。在2021年第一季度，BlackLine僅增加了49個新客戶，交易規模愈來愈小，從表一可見正如過去幾個季度每個客戶的平均使用者減少一樣。此外，持續虧損亦是值得注意。2021年第一季度，BlackLine淨虧損3,900萬元，而2020年第一季度僅為1,280萬元。雖然營運支出與收入比例有所改善，但仍達收入的84%左右。一個重要的問題是，為了留住人才，BlackLine的股票薪酬支出在過去三個財政年度佔收入的9.6%升到15.1%。

看好的觀點

看好的方面則認為這些問題許多都是暫時的。由於疫情帶來的不確定性導致很多企業在科技支出減少，所以令BlackLine許多新交易延遲。然而，如前所述，BlackLine的管理層認為需求正在回升，該公司的按年增長率從上一季度的19.5%加速至20.4%。此外，BlackLine的一個主要合作夥伴SAP（美：SAP）上個季度報告了類似的轉變，表明客戶預算可能正重新投放。

去年10月，BlackLine通過收購Rimilia Holdings擴大其產品範圍。通過此次收購，BlackLine現在可以提供應收帳款自動化服務，從而將其總目標市場從180億元擴大到280億元。BlackLine的管理層認為，後台的數碼化轉型仍處於起步階段，成為主流時期即將到來。未來將有98%的市場機會有待贏得，如果他們的預測成立，可以看到未來BlackLine的仍會有很強的增長。然而，不論是否與管理層所述般利好，自動化依然是大勢所趨，BlackLine一直是隻業務及股價慢慢向上爬的股票。

總結來看，BlackLine的2021年第一季度的表現稱不上強勁，但也很穩固。雖然公司專注於財務結算的自動化，但它謹慎地擴大了應收帳款自動化的產品範圍。未來可憧憬BlackLine能夠在其龐大的潛在市場中取得更大的進展。如果可以，那麼這可能是一隻具有長期上漲潛力的股票。

BlackLine將於2021年8月5日公布第二季度業績。到時可再和大家跟進最新發展。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 生活理財

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