【虛擬貨幣】加密貨幣指數新貴　唯鏈應用剛起步　發展待驗證

上周加密貨幣市場依然處於整固中，世界各國央行數字貨幣（CBDC）的發展再度為加密貨幣市場帶來負面壓力。另一方面，美國移動支付公司Square將成立新的比特幣業務，消息帶來正面價格影響，比特幣周中最高見34,550美元，上周五見31,887美元，對比前周跌2.4%。以太幣周中最高見2,180美元，截至7月17號，報1,942美元，一周下跌7.5%。

信昇亞洲指數公司（IXAI）於上周公布了2021年第二季度指數檢討結果，成分加密貨幣將會有8隻增加至11隻。3隻新加入的成分加密貨幣包括：狗狗幣（Dogecoin）、索拉納（Solana）和今次介紹的唯鏈幣VeChain（VET）。

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唯鏈幣在上季度中見歷史最高位0.2782美元（4月17日），比其歷史最低位0.001678美元（2020年3月13日）上漲了165倍。目前其總市值約爲43億美元，日交易額可達4.3億美元。

唯鏈項目於2015年6月在上海啓動，其創始人為擁有超過15年跨國企業IT高管經驗的陸陽。該項目的目標是推進區塊鏈技術在現實中的應用，利用區塊鏈强大的功能，與實體企業合作，打造新一代的商業生態系統。如今唯鏈的團隊超過百人，並在全球設有7個辦事處。

與其他主要在網絡世界運營的區塊鏈公司不同，唯鏈的業務具有實體經濟的支持。其在全球範圍内的合作夥伴包括沃爾瑪中國、寶馬集團、LVMH、比亞迪等多個行業的領先企業，並得到了如史丹福大學、牛津大學、清華大學等世界頂尖學府的參與。

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唯鏈目前最廣泛的應用要數區塊鏈加持下的供應鏈管理，利用區塊鏈技術賦予每一件商品一個獨特的代碼。從商品製造到倉儲運輸，再到零售與售後服務，都可以使用區塊鏈上的代碼對該商品進行追蹤。該流程的實際應用包括對食品進行追蹤及保質期監測，對奢侈品進行溯源和真僞鑑定等。

唯鏈還有一些其他的獨創之處，例如其共識機制為權威證明（Proof of Authority），該機制的1.0版本曾被詬病在網絡極端不同步情況下有安全風險，但唯鏈表示其將領先全球推出該第二代權威證明以解決該風險。此外，為解決幣價波動帶來的交易成本不穩定的問題，唯鏈採用了雙幣制度，發行兩種在一定條件下可以互相轉換的VET（用於投資）和VTHO（用於支付交易成本）。

雖然總結了唯鏈的種種過人之處，但實際上其大部分的應用場景仍然處於設想之中。目前區塊鏈在實體經濟中的應用剛剛起步，市場競爭也較爲激烈，未來的發展情況仍需要時間來檢驗。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報7565點，一周跌8%；ix比特幣指數報7677點，一周跌3.3%；ix以太幣指數報16420點，一周跌9.8%。上周ix比特幣指數表現好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 7565 -8%（-661） ix比特幣指數 7677 -3.3%（-264） ix以太幣指數 16420 -9.8%（-1794） *截至2021年7月16日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。



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