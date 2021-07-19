【學生貸款2021】進修可申請擴展免入息審查貸款　申請完幾時發放貸款？

在修畢學士學位課程後，想再進修，修讀碩士課程或專業課程，但又未能一口氣準備好數萬至十萬元起的學費，可以考慮申請學資處的「擴展的免入息審查貸款計劃」。

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申請資格：



如修讀合資格課程又擁有香港居留權或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年，便可申請貸款以繳付學費。



最高貸款額及終身貸款限額



能取得的最高貸款額，相等於在該學年應繳學費的總數，在任何情況下，不得多於12個月的應繳學費。另外，合資格學生於貸款計劃下設有個人終身貸款限額，有關限額於2020至2021學年為38.35萬元，限額不會因已償還貸款而重新計算。若申請人已耗盡其個人終身貸款限額或所剩餘額，學資處將不再考慮申請人的貸款申請。

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發放貸款時間



若符合申請資格，在所有申請文件齊備的情況下，學資處通常可於收齊申請及所需文件當日起計3個星期內，以書面通知申請結果，相關貸款的發放日期約為遞交申請表當日起計6個星期。因此，要注意若所報讀院校的繳交學費日期未能配合，申請人可能要先自己支付學費，待相關貸款發放後才能收回款項。



計劃現行利率



此計劃現時的貸款利率為1.27%。若最優惠貸款利率月內有任何變化，便會於下月首天調整利率。利息由發放貸款當天開始計算，在學期間亦計算利息，直至全數償還貸款為止。另外，學資處會就每宗申請及每個貸款帳戶收取行政費，以收回審批申請及管理這項計劃的全部成本。

責任編輯：鄭樂怡

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