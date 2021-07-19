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【BNO移民英國】調查：移英港人逾6成帶同子女　逾7成家庭擁逾百萬資產

英國 18:10 2021/07/19

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自從英國推出BNO移民簽證，吸引不少港人移民當地。英國民間組織UKHK近日公布移民調查結果，訪問1,012名港人，其中43.5%受訪者已赴英，另有53.5%仍在香港並計劃移英。

【中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元：按此

調查在6月1日至6月21日以網上問卷形式進行，發現逾6成受訪者帶同子女移民，當中近6成為小學生，2成半為中學生。另外，有13.2%港人帶同年長父母移英，父母平均年齡為68.8歲。在帶同父母移民的受訪者中，有逾5成只帶一個父母移民；44.4%帶同2個或以上父母移英。

逾7成家庭擁逾百萬資產

調查同時發現，移英者的學歷水平較高，逾8成受訪者擁大專、學士或以上學歷。至於資產方面，逾7成受訪人士家庭資產超過10萬英鎊（約107萬港元），亦有逾3成人士家庭資產超過50萬英鎊（約534萬港元）。

調查結果顯示，僅16.7%受訪者在英國持有物業。而有近7成港人有意於未來2年在英置業。

【LOTR安排7月19日屆滿　其後移居入境需先申請BNO簽證：按此

逾半港人未開始求職

調查指出，最多受訪者從事行政及文員工作（11.5%)，其次為會計、銀行及金融（11.1%）、IT及資訊管理（10.7%）、教育及訓練（9.8%），以及工程及生產（6.4%）。

就業方面，55.7%受訪者未開始求職，已找到工作及開始工作合共約有一成。此外，有超過4成受訪者有意在英國創業，當中7成受訪者年齡為30歲至50歲，並擁10年以上的專業經驗。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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