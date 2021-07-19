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【專訪】「消失的專家」輸錢唔會講你知　黎永良：輸10%一定走人！

個人增值 18:50 2021/07/19

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每日打開電視或在YouTuber頻道上，總會看到不少股評人分析當日股市情況，在市場氣氛熱烈的時候，這些節目總是非常受歡迎，近年他們更會開辦形形式式的網上課程，價錢由免費至數千元不等，教授投資者選股策略、技術分析等。

一個大浪淹沒多少「專家」

想增加相關知識的投資者可能會報名，不過亦有不少反對派認為「佢哋咁叻就唔會去開班，有錢自己賺唔好咩，又唔識你，做咩要益你先？」這個問題亦正正是記者對這些課程的疑問。當然有部分真的用盡心思，希望教授投資者更多的投資資訊或知識，不過這些課程的實用性亦實在令人好奇。所以有機會問到資深投資者黎永良，亦問他何以不開班教人投資呢？他表示：「我自己炒股都好忙，真係無時間開班教人。」而且他更一矢中的：「教得好，人哋唔會多謝你，教得唔好畀人話，吃力不討好。」

在投資市場上，我們不難看到不少「專家」表示自己只在最低位買進，而最高位賣出，賺得多少多少利潤。不過，見慣股海風浪的黎永良歎謂：「一個大浪，其實已經淹沒不少人，不要過度吹噓自己。在大跌市時，你看到消失了的『專家』便明白。」

「嚴守止蝕」乃至理名言

黎永良自己在炒股方面，有一句口頭禪，就是「嚴守止蝕」，他一再提醒，在炒股世界裡，一定要有自律，例如你買入的股份跌逾10%，便要止蝕，而大部分的投資者總是會等或相信總有一天會再升，可是愈等愈失望，結果錢一直砸住。相反，在他的理論裡，若股價跌逾10％，止蝕後再等機會再入貨，那怕只是升8%，其實輸的錢比例上亦不多。最後記者當然向他請教投資之道，作為給予讀者在投資路上提點。

黎永良投資路上4句真言：

不斷學習，認識潮流。
耳濡目染，見微知著。
靈活調整，適時獲利。
量力而爲，嚴守止蝕。

 

記者：陳玉蓮

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