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【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法

個人增值 17:18 2021/07/19

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美國通脹大幅攀升，6月消費者物價指數（CPI）按年上漲5.4%，是2008年中以來最大升幅。在高通脹投資環境下，投資應如何部署，才能抵禦通脹對個人財富的影響？股神巴菲特（Warren Buffett）縱橫股海數十年，見慣不同投資環境，《CNBC》一篇文章就總結了股神分享過的對抗通脹2大方法。

新冠肺炎疫情持續逾2年，環球經濟受到重啟後日漸復甦。有市場人士認為，後疫情的經濟重啟加劇了供需失衡，才會導致通脹在短時期內急速上升，相信通脹只是短暫性；亦有市場人士警告，投資者需及早為通脹升溫做好準備。巴菲特在5月時的巴郡網上股東周年大會指，在聯儲局的寬鬆貨幣政策和國會的財政刺激措施，美國經濟漸見復甦，同時看到顯著的通脹壓力。

【巴郡今年賺375億美元 呢3隻美股貢獻近75%！：按此

1.  投資自己

在2009年金融危機後期，巴菲特在巴郡年度股東大會上指，對抗通脹的最佳方法，是投資自己，提升個人叫價力，讓自己成為行內的佼佼者。他舉例指，如果你是最出色的醫生、律師或老師，無論在怎樣惡劣的經濟環境下，總有能力在經濟增長中分得一杯羹。即是說，不論環境順逆，未雨綢繆，不斷提升個人競爭，就是巴菲特認為最佳的抗通脹方法。

【印度股神5,000盧比變3,160億身家：按此

2. 投資優質企業

此外，巴菲特認為，投資優質企業，亦是對抗通脹的方法之一。他認為，優質企業所提供的產品或服務，在任何環境下都有一定的市場需求。以他的愛股可口可樂（美：KO）為例，他認為即使過多20年、甚至50年後，可口可樂的價格持續上升，總有人會願意花錢購買他們喜歡的產品。投資這類型的優質企業，能讓投資者高通脹環境中，仍能站穩陣腳。

更多抗通脹投資部署，請留意抗通脹懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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