  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場奇葩】拍吐槽影片諷KOL反成網紅　「無言哥」失業男變身家1,500萬

個人增值 17:37 2021/07/19

分享：

疫情下不少人面對失業，當你以為失業是世界末日，那你的未免太悲觀了。以下故事令你發現失業或許能夠讓你重新出發、讓你的人生路出現新方向的契機，特別是在這個網絡發達時代。

出身於西非塞內加爾的非裔人Khaby Lame因為失業期間太悶，於是製作各種「吐槽式」影片，繼而於網絡上爆紅，更因此身家高達逾1,500萬港元。

Khaby原本是意大利北部一間工廠的工人，因疫情爆發致失業。在失業後的日子實在太無聊，他於是每天花數小時拍片打發時間，並以Khaby的名義活躍於TikTok。他的影片沒有任何語言，故被稱為「無言哥」。

一個帖文估計收入達5萬美元

而Khaby最令人印象深刻的影片，應該要數「剝香蕉」的影片。有人會將香蕉皮四邊以刀切開，而Khaby在影片中就示範如何剝蕉皮，簡單、直接，令人會心微笑。Khaby的影片往往是諷刺現今的網絡紅人為求達到點擊率「多此一舉」的片，最後他總會有個招牌「攤手」動作，再加一臉無奈的樣子，讓人看後會有治癒的感覺。

當你以為他都只是玩樂的性質，這一切卻為他帶來驚人的吸金力，有專門研究網紅營銷的機構「Influencer Marketing Hub」估計，憑Khaby的知名度，他的內容非常吸金，估計其社交媒體一個帖子的收入在50,000美元至84,000美元之間。目前，他的社交媒體Instagram有高達3,004萬粉絲，他的影片亦獲得TikTok用家、甚至是全球的瘋狂關注。在TikTok平台擁有超過8,300萬粉絲，點讚人數超過10億，目前僅次於擁有1億粉絲的舞者Charli D’Amelio，現在他身家已逾1,500萬港元。

■看看Khaby的招牌無奈表情■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

失業貸款計劃 失業率 AR 美元 塞內加爾 抖音 港元 網紅 失業 意大利

上一篇文章

銀色債券明日起接受認購　邊間銀行券商最多認購優惠？

下一篇文章

【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至7月19日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【健康增值】女性私密問題有口難言？　醫生：要提升關注以得適切治療
【健康增值】女性私密問題有口難言？　醫生：要提升關注以得適切治療
【專訪】資深投資者黎永良　講你知咩係投資真學問
【專訪】資深投資者黎永良　講你知咩係投資真學問
【專訪】窮小子靠知識改變命運　黎永良30多歲已財務自由
【專訪】窮小子靠知識改變命運　黎永良30多歲已財務自由
理財StarTalk - 可嵐揸Uber賺錢保員工飯碗　小店轉型咖啡店望殺出血路
可嵐揸Uber賺錢保員工飯碗　小店轉型咖啡店望殺出血路
【健康增值】鼻咽癌徵狀唔明顯點留意？　過來人張達明：要正能量面對！
【健康增值】鼻咽癌徵狀唔明顯點留意？　過來人張達明：要正能量面對！