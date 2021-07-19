【職場奇葩】拍吐槽影片諷KOL反成網紅　「無言哥」失業男變身家1,500萬

疫情下不少人面對失業，當你以為失業是世界末日，那你的未免太悲觀了。以下故事令你發現失業或許能夠讓你重新出發、讓你的人生路出現新方向的契機，特別是在這個網絡發達時代。

出身於西非塞內加爾的非裔人Khaby Lame因為失業期間太悶，於是製作各種「吐槽式」影片，繼而於網絡上爆紅，更因此身家高達逾1,500萬港元。



Khaby原本是意大利北部一間工廠的工人，因疫情爆發致失業。在失業後的日子實在太無聊，他於是每天花數小時拍片打發時間，並以Khaby的名義活躍於TikTok。他的影片沒有任何語言，故被稱為「無言哥」。

一個帖文估計收入達5萬美元

而Khaby最令人印象深刻的影片，應該要數「剝香蕉」的影片。有人會將香蕉皮四邊以刀切開，而Khaby在影片中就示範如何剝蕉皮，簡單、直接，令人會心微笑。Khaby的影片往往是諷刺現今的網絡紅人為求達到點擊率「多此一舉」的片，最後他總會有個招牌「攤手」動作，再加一臉無奈的樣子，讓人看後會有治癒的感覺。



當你以為他都只是玩樂的性質，這一切卻為他帶來驚人的吸金力，有專門研究網紅營銷的機構「Influencer Marketing Hub」估計，憑Khaby的知名度，他的內容非常吸金，估計其社交媒體一個帖子的收入在50,000美元至84,000美元之間。目前，他的社交媒體Instagram有高達3,004萬粉絲，他的影片亦獲得TikTok用家、甚至是全球的瘋狂關注。在TikTok平台擁有超過8,300萬粉絲，點讚人數超過10億，目前僅次於擁有1億粉絲的舞者Charli D’Amelio，現在他身家已逾1,500萬港元。

■看看Khaby的招牌無奈表情■

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責任編輯：陳玉蓮

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