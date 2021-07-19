【移居海外】排到年尾先有艙位寄運？　專家拆解3大海外搬屋迷思

實際執行移民計劃時，因海外搬屋的安排可能比你想像中困難得多，而且對不少人而言都十分陌生，因此坊間經常流傳多個迷思。到底真相是怎樣呢？FreightAmigo作為海外搬屋專家，今次就為大家拆解海外搬屋3大迷思吧！

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■3大海外搬屋迷思■

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迷思一：要排到年尾先有艙位寄運！

專家解答：

這絕對是誇張的說法。

疫情影響下，全球航運供應較為緊張，但目前市場上絕對沒有出現所謂「年尾才有艙位」的現象。有艙位抑或沒有艙位完全取決於所選擇的海外搬屋公司的物流服務網絡規模及「牙力」。例如海運，一般來說如果有足夠支援而寄件人亦能提供較準確的貨物資料，在上船前45天預約貨運，便可以順利安排在預計起運日子出發。

現時市面上的網上物流格價平台，會提供不同運輸模式報價的即時比較。透過將行業訊息透明化，例如預計運送時間，你便可以有更充足及詳細的資訊去選擇合乎預期的海外搬屋方案。

迷思二：海外搬屋安排愈簡單、愈快運到愈好！

專家解答：

非也。海外搬屋比起快，更追求準。

海外搬屋涉及不少國際稅項及收費細節等，絕對是「避得一時避唔到一世」，盲求簡單之後可能手尾更長。所以選擇國際快遞、空運或海運前，先了解清楚自己的需求及服務細節。

簡單個案分享：現時未有準確目的地地址，如果想寄心愛音響與數量不多的家當，想快點收到的話可以選擇國際快遞？

如果家當不多，你可以選擇國際快遞或空運。但個案情況包含價值高的音響及未有目的地地址，雖然海運運送時間會較長，但絕對是更合適的選擇。首先，海運可以幫你爭取更多時間，在有安頓的地址前節省可能產生的目的地存倉費用。此外，會建議為價值高的音響做木箱包裝以加強防護，但問題就衍生了。一般國際快遞通常不會包送入屋，更莫論拆大型貨物木架，到時候額外付款亦未必肯拆！

很複雜？不過找支援多種運輸模式的海外搬屋公司協助就完全可以省略這些煩惱啦！

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迷思三：海運都寄得，空運寄得？！

專家解答：

不完全錯。問題是，你要倒錢落海嗎？

空運的寄運限制一般而言比海運嚴謹，例如電器、液體等或會被區別為危險品，但如果可提供有效的所需文件，寄運上分別不大。不過空運運費普遍會比海運貴，想在價錢和時間兩者中取得平衡，不妨採用使用混合運送模式，以物件使用上的緩急輕重作分別。

如非急用的大型傢俱、樂器和車輛等，可選用海運節省運輸成本；至於常用的生活用品如小型家電則以空運寄運，可在相對較短的時間寄到海外，讓你在到達目的地後盡早使用。節省到的錢用在海外生活上更值得啊！

作者：FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監 謝凱澄

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