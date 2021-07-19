【5000元消費券】WeChat Pay HK夥迪士尼推Staycation禮遇　訂指定房間送主題布置

全城熱切期等用政府消費券，咁多優惠總有適合你嘅！來自各支付平台嘅優惠陸續有來，WeChat Pay HK與香港迪士尼樂園度假區合作推出消費券專屬登記獎賞及香港迪士尼獨家WeChat Pay HK禮遇，為選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶帶來一連串消費禮遇，包括預訂指定酒店房間送價值499元的主題房間布置等優惠，等你輕鬆於香港迪士尼樂園度假區享受一場夏日輕旅行。



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全球首個《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對在「奇妙夢想城堡」上演，表演全長20分鐘，由歌手們現場演唱9首重新注入不同風格的迪士尼歌曲。消費者可以趁住消費券期間，享用優惠兼率先欣賞。

全方位消費驚喜

消費券發放期間，使用WeChat Pay HK成功登記領取消費券的用戶可額外尊享香港迪士尼樂園度假區即將推出的一系列「食、住、買、玩」全方位消費驚喜禮遇，包括預訂指定酒店房間送價值499元的主題房間布置、1日門票連美食套餐節省高達90元，以及於樂園指定地點消費滿指定金額可獲免費禮品（價值高達75元）等。

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另外，即日起合資格人士可使用WeChat掃描以下QR Code或親身到香港迪士尼樂園度假區內掃描QR Code，透過WeChat Pay HK的「政府消費劵」專題頁面，到政府網頁登記使用WeChat Pay HK領取5,000元消費券。成功登記消費券後，可享專屬的40元消費券加碼賞，於香港迪士尼樂園消費使用。

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責任編輯：陳玉蓮

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