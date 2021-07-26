【電子支付】全球經濟重新出發　如何把握網購及跨境商務機遇？

新冠疫情持續逾1年，也許不少人期待逐漸回歸「正常」生活，但所謂的「正常」與大眾以往的認知在很多方面已經截然不同。事實上，不少消費者行為已出現積極改變──例如在網上購物及跨境商務方面。

主要經濟指標的表現反映環球經濟有復甦跡象，包括美國消費者信心指數自2020年5月起持續上升，帶動全球網上零售額同步向上，自2019年的3.35兆美元升至2020年的4.28兆美元，預計今年將再增長14.3%。

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PayPal最近發表了「2021年無國界商務報告」，從全球13個主要市場歸納出主要的消費者行為。除了香港電商最為熟悉的主要市場，如中國內地、英國及美國；報告亦涵蓋了展現龐大跨境電子商務機遇的新興市場，當中包括年度電商零售額錄得20%升幅的印度，以及逾65%網上消費者都會跨境購物的墨西哥。

隨着全球各地經濟開始復甦，今年將成為企業收復市場失地的良機。「2021年無國界商務報告」歸納出的一些主要趨勢，有助欲開拓跨境業務的電商把握眼前機遇。

消費行為改變帶來的黃金機遇

報告內種種數據均顯示，網上購物勢將在全球持續錄得強勁增長──逾85%的受訪網購消費者表示，其消費水平與去年相比會維持不變或有所增加。以美國為例，其電商市場於2020年出現強勁增長，當中52%的消費者較疫情前進行更多網上購物。另一方面，中國內地本已坐擁7.1億網購消費者，穩居全球網購人口最多的國家，但仍有過半人口未曾進行網購，對於任何欲打入內地市場的電商而言，實屬巨大的市場潛力。

另一個重要的轉變，是消費者對跨境網購接受程度更高。縱觀報告涵蓋的眾多市場，消費者普遍更適應從海外商戶購買心頭好。逾五分一（22%）的受訪者表示在疫情開始後更適應進行跨境消費，而26%的網上消費者更表示希望在2021/2022年度開始或更多從海外網站購物。

更重要的是，這批跨境消費者相比境内消費者展現更強消費力。綜合各項趨勢，均反映了當前的利好環境，現時正是企業計劃進一步拓展新市場業務以開拓客源的最佳時機。

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手機商務成為電商主流

手機商務發展日新月異，同時帶動社交媒體購物的新趨勢。隨着平均43%的受訪者表示使用手機進行購物，智能手機成為最熱門的網購工具。事實上，預計今年逾三分之二的全球網上交易都會經手機進行，其普及程度可見一斑。

中國内地是其中一個技術發展最成熟的市場，當中96%的網上消費者使用智能手機進行購物。然而這只是冰山一角──隨着全國5G網絡建設勢在必行，直播營銷等創意銷售方式有望佔全國電商總銷售額達2成之多，相比2020年的10%翻倍。因此，企業如欲把握跨境業務增長的良機，便需適應並就全球手機商務的興起調整策略。

隨着手機使用率持續上升，社交媒體成為另一主要購物渠道。在中國内地（47%）、印度（46%）及香港（42%），近半消費者均會從社交媒體發掘電子商務平台。而社交媒體「市集」（Social Marketplace）在幾乎所有受訪市場均躋身最熱門的跨境購物平台之一，令社交媒體作為購物渠道成為跨境業務策略的關鍵一環。

電子支付成大勢所勢

報告亦反映電子支付普及程度大幅上升，全球消費者更願意嘗試不同的電子支付方式，例如在某些市場流通的先買後付（Buy Now Pay Later）模式，以及預計普及程度將在2019至2023年間急升一倍的電子錢包等。例如在日本，當地政府大力推動未來5年非現金支付方式的普及率，有望在2025年或之前達致4成交易都以非現金支付方式進行。

隨着電子支付成為世界主流，令海外消費者跨境付款的障礙得以消除，大大有利電商發展。跨境商戶應緊貼市場趨勢，為消費者提供他們傾向的付款方式，方能長遠取得成功。

網購進入新時代，推動跨境商務迅速發展，現時正是本地商家探索無限機遇，擴充業務的合適時機。

作者︰PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳