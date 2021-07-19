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【5000元消費券】首2周逾610萬人已登記　部分人填錯資料須補回

精明消費 13:00 2021/07/19

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【5000元消費券】逾610萬人已登記　部分人填錯資料須補回

財政司長陳茂波昨（18日）發表網誌指，消費券登記開展兩個星期，截至7月17日晚上12時，已有超過610萬個登記，其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到第一期2,000元的電子消費券。

【收唔到登記結果的短訊通知？ 陳茂波解答3個常見問題：按此

將於8月1日收到第一期消費券

陳茂波指，部分市民在登記時所提供的資料有誤，例如填錯身份證的簽發日期，因而須補回正確的資料，但絕大部份的登記資料整全，不少市民已收到確認登記成功的短訊，得悉何時會收到首期2,000元的電子消費券。其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2,000元的電子消費券。市民若遞交書面表格或於7月18日或之後進行電子登記，一般會於9月1日獲發放第一期消費券。

【查短訊真假 認實呢6個消費券計劃特定電話：按此

他又提到，部分食肆為把握消費券計劃的商機，於7月中開始推出7折優惠吸引顧客消費，政府鼓勵不同的商戶推出更多疊加優惠，商戶多做生意，市民更加受惠，讓社會、經濟與就業都能最廣泛地受益。

他表示，本港經濟踏入今年有較顯著的改善，今年首季增長7.9%，結束了連續6季的負增長，改善勢頭持續。他預料，本周公布的最新失業率數字將進一步改善，回落到一年多前的水平，但不少行業仍然艱難，市民仍承受頗大的生活壓力，指必須繼續做好防疫抗疫的工作，呼籲市民積極接種疫苗，為經濟恢復創造更有利的條件。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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