▲ 【MPF】強積金去年實際回報達12.4% 表現名列世界前茅

強積金制度在香港已實施超過20年，一直穩步發展，即使去年全球和香港經濟活動受新冠疫情影響，強積金的表現相較世界各地的退休金制度，亦表現優異。經濟合作暨發展組織（OECD）於6月初發表2021年退休金報告《Pension Funds in Figures》，提供涵蓋48個OECD及非OECD經濟體系於2020年度的退休金初步統計數據。在投資回報方面，香港的強積金制度在2020年錄得12.4%已扣除通脹的實質回報，在各經濟體中名列第一。

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強積金回報跑贏通脹

根據積金局2021年3月號的《強制性公積金計劃統計摘要》（《統計摘要》），截至2021年3月底，強積金總資產達11,700億元，當中超過4,200億元為扣除收費後的淨投資回報，而扣除收費和開支後的年率化回報為4.9%，高於同期1.8%的通脹率。以年率化回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

可扣稅自願供款增3成

另外，《統計摘要》亦顯示，在2021年第一季，強積金已收供款共213.11億元，以季度計算，流入強積金計劃的供款屬歷年之冠。其中，可扣稅自願性供款共12.06億元，較2020年第一季增長28%。在2020至21年度，可扣稅自願性供款共22.14億元，較對上一個年度增加5.08億元，增幅達30%，可見更多計劃成員以可扣稅自願性供款壯大退休資產，為退休生活帶來額外保障。

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上述數字說明，強積金發揮了長時間投資滾存、累積增值的效果，達到制度設立原意。而計劃成員須謹記強積金的投資回報與其投資決定息息相關，亦與有否積極管理及投資年期長短有關。強積金投資期動輒長達數十年，期間無可避免會遇上市況波動，切勿嘗試捕捉短期市場走勢，計劃成員應定期檢視投資表現，並因應自己人生階段的需要及承受風險能力，適時調整投資策略。計劃成員亦應善用受託人的電子工具，更輕鬆方便地管理強積金。