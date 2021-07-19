【海外樓市】澳洲樓市升勢放緩　加息或觸發長期調整

在環球歷史性超低利率下，各國資金氾濫催谷起資產價格。澳洲房地產市場經歷去年9月至今年3月飛漲達至高峰後，近數月動力減弱，兩大城市悉尼及墨爾本住宅亦有放緩迹象，是否預示樓市將進入鞏固期，甚或是將展開未來的調整呢？

疫情復熾打擊氣氛 樓市升勢放緩



據澳州統計局（ABS）數據，首季澳洲住宅總值按季增5,500億澳元破歷史紀錄，平均價格升3.9萬至77.9萬澳元，其中新南威爾斯省樓價中位數及平均價同破100萬澳元，首府悉尼樓價按季升6.1%最為顯著，墨爾本亦升5.1%。不過，進入第二季，大部分省府樓市呈現放緩，6月份悉尼及墨爾本雖分別按月升2.6%及1.5%，但全澳樓價增幅較5月低30基點，較3月高峰更是低90基點。客觀上，這是因疫情復熾削弱經濟活動及樓市買賣意欲，但整體向上趨勢尚未遭到破壞。可是，以目前情況看，限制措施短期似乎難以解除，或會進一步打擊氣氛。



另據房地產研究機構數字，首季轉手住宅賺錢率進一步升至90.3%，但高樓公寓表現較弱，而傳統獨立屋保持堅挺，超级豪宅更季升17%，按年飆58%。整體上，住宅庫存仍低企，新成交及新放盤比率企穩1.1比1。由此可見，樓市仍有需求，但動力不平均，部分轉至高檔住宅，相信疫情對於財政不充裕的首置者入市信心影響則較大。

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關注過度貸款 提防央行政策轉向



事實上，澳洲樓價急升已觸發國際機構憂慮泡沫，國際貨幣基金組織（IMF）早前警告，一旦美國加息，一些估值過高的資產包括澳洲樓市將遭拋售。當然，目前或没有即時加息迫切性，但潛在風險不可不慎。澳洲當局也早察覺到泡沫風險，央行明言將密切關注住房過度貸款趨勢，重申須緊守借貸標準。另方面，澳洲審慎監管局（APRA）資料顯示，有潛在危險債務水平的借貸人急升，今年首季這類業主比例飆至19.1%。因此，銀行及財務機構5月已紛紛提高定按利率也就不足為奇，大家對收緊門檻政策突變風險更須提防。



就在今月初，澳洲央行議息後仍大派定心丸，維持隔夜拆息目標0.1%，並延長每周40億澳元的購債計劃至11月中再評估，被市場解讀為釋放出鴿派信息，有利於樓市。表面上，澳洲央行強調保持超低息環境及量寬速度，是對經濟復甦及就業提供所需的貨幣支持。不過，須留意的是，量寬政策是基於經濟增長、就業率及通脹率為前提，也就是帶有條件的，倘若上述3大因素呈現轉勢的苗頭，央行取態也可能隨時有變。

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倘央行加息 樓市或現長期調整



正如IMF早前上調澳洲今年經濟增長至4.5%，澳洲央行亦表明，經濟復甦及就業反彈速度均超過預期，今年首季GDP增長1.8%勝預期，且升勢持續。另方面5月份失業率進一步降至5.1%，就業不足率亦同步下跌。至於通脹率今年首季僅1.1%，距離2%至至3%目標區間尚遠，但因工資上漲加速及去年物資降價因素，今年次季估計急彈上3.5%。須知道，激起火熱的樓市，超低息是最主要助燃劑之一，一旦按揭利率掉頭，縱使只是輕微緩步上調，基於心理壓力及市場氣氛，都可能引起樓市震動而觸發較長期調整。



由於澳洲現時依然面對變種疫情困擾，悉尼等城市嚴陣以待延長限制措施，相信會對復甦中的經濟帶來衝擊。其實，樓市天文數字按揭貸款已變相綁架了銀行，雖有過度借貸之憂，央行為了維穩，量寬政策短期內料不會有大變改。或許樓市因承受疫情打擊壓力而轉趨淡靜，但相信仍有足夠的市場靱性抵禦，出現斷崖式調整機會不大。相反，卻可藉此令升勢過急的房地產市場降溫，朝向較健康方向發展。