【消費優惠】Togetda預訂名館午市點心放題49折　McCafé「兩杯Thx」指定分店飲品買一送一

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【學生貸款2021】進修可申請擴展免入息審查貸款 申請完幾時發放貸款？
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 名館ｘTogetda：午市點心放題49折
現時於Togetda預訂名館90分鐘午市點心放題，享49折優惠，低至138元起；90分鐘晚市點心放題則188元。
【銀湖天鵝酥．筍香蝦餃皇．咖喱蒙古羊肉餅】90分鐘午市點心放題（參考價：268元）
【銀湖天鵝酥．筍香蝦餃皇．咖喱蒙古羊肉餅】90分鐘晚市點心放題
此外，惠顧晚市更可享飲品半價優惠。
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1201號舖
2. McCafé：打卡「兩杯Thx」指定分店飲品買一送一
由即日起至8月1日，於K11 Art Mallｘ9GAG「MEME」實體展同McCafé「兩杯Thx」展品合照後，到指定尖沙咀McCafé櫃台出示相片和追蹤McCafé Instagram，即可享阿華田珍珠鮮奶或宇治抹茶珍珠鮮奶（凍／熱）買一送一優惠。
指定尖沙咀McCafé分店：
星光行、北京道、山林道、新文華中心
Meme Museum By 9GAG全球破天荒首個「MEME 」實體展
展出時間：12:00 - 22:00
地址：K11 Art Mall chi K11藝術空間地庫2樓
3. 彩豐行：買滿$500即減$50
由即日起至7月25日，到彩豐網店購買任何彩豐品牌產品折實滿500元即減50元。
需要注意的是，網店優惠期間不會派發任何贈品，而優惠不能與其他現金券優惠一同使用。另外，網店優惠不包括衛生囗罩及箱購。
顧客於網站買滿500元即可享免費送貨，產品及禮品數量有限，售／送完即止。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選