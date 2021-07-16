將工藝與時計功能合一　藝術錶盤傳承愛馬仕的優雅世界

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市場上有少數的腕錶品牌都精於製作工藝錶盤，而且各有特色，Hermes是其中一個，品牌的藝術面盤圖案大多來自品牌經典的絲巾圖案，從早期與著名琺瑯大師Anita Porchet的合作開始奠定基礎，到現在已涉及許多不同領域的題材及藝術工匠，琺瑯彩繪以外，還有麥稈鑲嵌、鐫刻工藝、木片細工鑲嵌等。
精細人手工藝
好像今年品牌就推出了多款工藝錶，包括兩款Slim d'Hermes La Source de Pegase工藝腕錶，運用工藝技法重新詮釋神話角色，取材自法國藝術家Pierre Marie為品牌設計的La Source de Pegase絲巾，描繪了飛馬珀伽索斯在赫利孔山用蹄踏擊岩石而引出希波浦泉水的神話故事。
例如其中天藍色調飛馬一款，以白金材質交織構成的翅膀從繽紛的珍珠貝母背景中脫穎而出，微繪藝術家用筆刷將各色顏料仔細地塗覆在珍珠貝母錶盤上，然後放入窯中乾燥。同時，鐫刻大師用雕刻刀和鑿子將白金飛馬的輪廓浮雕成形，再以手工上色。
最後，飛馬的翅膀羽毛以珍貴的葉狀金線交織組合成數層結構，並添上鮮艷色彩。當中牽涉多種繁複的人手工藝製作及矜貴材質，因此罕有而奢華。
還有另一款工藝錶Slim d'Hermes C'est la Fete，錶盤圖案來自日本插畫家野村大輔於2012年為品牌設計的男士絲巾，圖案是一個身穿燕尾服騎著馬的骷髏人，透過鑲金琺瑯與鐫刻工藝來演繹，其特徵是在琺瑯層之間鑲置金或銀質貼花，以產生各種光澤、透明感以及浮雕效果，而金質骷髏騎士與他的駿馬則在鐫刻師揮舞著雕刻刀下逐漸成形，匠心獨運。
不乏複雜功能
Hermes的腕錶在藝術層面以外，更堅持達專業製錶水平。當品牌決定全力發展腕錶系列之際，在1978年選址於瑞士製錶重鎮的比爾（Bienne）設立工作坊，1999年另一更具規模的新錶廠落成，品牌並於2006年注資著名Vaucher機芯廠，再先後買入錶殼廠和面盤廠等，鞏固專業製錶品牌之路，因此Hermes亦不乏複雜時計系列。
今年high complication作品便有飛行陀飛輪三問懷錶Arceau Pocket Aaaaargh!，錶蓋以皮革馬賽克與皮革鑲嵌工藝製作而成，加入英國藝術家Alice Shirley所創作的動物系列「恐龍之王」，由愛馬仕製錶部門以旗下皮革工坊專門研發的特殊工藝，經一個月精心製作，是製錶及皮具製作領域的頂峰之作，品牌有今天的神級地位，不無道理。
產品查詢︰2525 5900
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌