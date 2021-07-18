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可嵐揸Uber賺錢保員工飯碗　小店轉型咖啡店望殺出血路

個人增值 19:00 2021/07/18

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歌手可嵐在2年間開了3間餐廳，但卻先碰上社運，後再遇到疫情，有的食店守得住，有的無奈要黯然離場。但不論是得或失，可嵐卻從沒有裁員，財困時便揸Uber賺錢出糧給員工。最近疫情好轉，可嵐把原本的Food Court小店轉型為咖啡店，生意逐漸好轉，更計劃於年底前再開日本餐廳擴大飲食版圖。

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可嵐首次踏足飲食業，是2019年6月在元朗開糖水店，正正是社運開始之時，後來發生元朗「721事件」，大家當時都減少到元朗，糖水店生意一落千丈。「當時餐廳入不敷出，但我從沒有想過要炒任何一位員工，因為他們都要養家，於是我當時去揸Uber增加收入，試過撞到一個朋友，當時感到很尷尬，但為生活都沒有辦法。」

可惜糖水店最後都捱不住要結業，但可嵐並沒有放棄更另開餐廳，同年12月在紅磡的Food Court開設「榕易．樂堂」小店，主攻兩餸及三餸飯午市。「因這區有很多學校，我們主要做學生的生意，收入會較穩定。當時聖誕及除夕假期後，學生返回學校上課，餐廳生意十分好。」

一日只有20元生意

但到了2020年1月底，疫情忽然來襲，更來勢洶洶，學校開始停課，重創餐廳的生意。「學生客人一個都無，街坊也減少出街，曾經試過1日只做20元的生意，當時不知怎算好。附近不少食店亦已關門大吉，我當時曾想過暫停營業。」

可嵐跟餐廳員工表達意向，員工們卻給她鼓勵。「同事話雖然餐廳開業時間很短，但已有一群熟客支持，他們願意一起想開源節流的方法。當時我覺得自己並非孤軍作戰，於是便決定繼續做下去，只縮短營業時間減低成本。」

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但另一邊廂，可嵐獲知元朗某個屋苑的會所餐廳進行投標，由於已結業的糖水店在該區建立了一定的口碑，不少街坊熟客都表示支持她，於是便決定入標。「有幾間飲食大集團跟我一起投標，已一早打定輸數，但怎知我竟然中標，我便立即籌備開張事宜，餐廳於2020年7月開業。」

但天意像總是弄人，會所餐廳開業當日，就剛好是政府宣布全港全日禁堂食那一天，可嵐當時惟有立即變陣，全部改做外賣。幸好後來恢復堂食，生意也慢慢好轉。

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咖啡及打卡小食作主打

隨着疫情改善，紅磡食店也漸見起色，這時候可嵐又有新計劃。「以前在元朗糖水舖有售賣滷肉飯，相當受食客歡迎，後來把它帶到紅磡店，一樣是人氣的菜式。我兒子很愛吃滷肉飯，每晚我會在紅磡店打包回家當晚餐，後來我想到把滷肉飯造成包裝食物，方便兒子食之餘，又可以當產品售賣增加生意。」於是可嵐便找工場製造，更在超市及網上超市發售，銷情也甚佳。

與此同時，可嵐亦決定把食店轉型。「我本身擁有咖啡師牌，一直很想用自己的專業開一間咖啡店，於是今年5月把紅磡店變陣，改成為一間咖啡店，更改名『堂水．啡』，主攻咖啡、糖水及打卡小食。」

餐廳現時供應4款咖啡，包括齋啡、凍啡、牛奶咖啡，以及另一款名為「魁」的咖啡。「咖啡用一種高級的單品咖啡豆沖泡，略帶士多啤梨乳酪的味道，不少客人覺得很特別，十分受歡迎，更經常售罄，現在要待咖啡豆返貨才可再供應。」由於可嵐是做糖水起家，於是便把咖啡與糖水結合，打造多款咖啡糖水，包括青檸咖啡味愛玉及紅豆豆花等。其他菜式還有現時大熱的牛角窩夫，以及口味清新的卷餅，打卡更是一流。

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繼續擴大飲食版圖

咖啡店轉營成功，生意也漸上軌道，可嵐又有新「諗頭」。「我除了想開分店外，亦計劃在商業區開一間日本餐廳，因仔仔很喜歡食壽司，加上我的前夫從事日本餐廳，我曾幫手管理，所以有一定的經驗，期望在年底前可以開店。」

面對持續的疫情，可嵐仍相當具信心擴大飲食版圖。「雖然這2年來，我的餐廳面對不少危機，但我相信有危就有機，加上我打慣逆境波，若日後有任何風浪都會抵得過。而且我個性比較固執，亦相信香港飲食業慢慢會好轉，故對未來擴充生意滿有信心。」

堂水．啡

地址：紅磡崇安街23號環海東岸首達百貨地下8號舖
電話：5113 5455
營業時間：11am-6pm

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：可嵐揸Uber賺錢保員工飯碗 小店轉型咖啡店望殺出血路

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