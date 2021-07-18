【好去處】元朗水上樂園盛夏森林開幕　玩盡6大水上設施50元起（附入場資訊）

▲ 【好去處】元朗水上樂園盛夏森林開幕 玩盡6大水上設施50元起（附入場費資訊）

暑假將至，水上活動最是「應節」。元朗大棠有機生態園有此「盛夏森林」，由7月2日至10月逢星期五、六、日及公眾假期開放，場內有百米滑水梯、高拋滑梯、泰山吊索、百米競技賽等設施，最合親子樂。

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100米長度滑梯＋泰山飛索

盛夏森林Splash N' Forest大型充氣水池場地分開3個遊樂區，包括「原野森林」，「樂活森林」及「水動森林」，並設有6大水上設施，包括百米滑道、高拋滑梯、猩林探險、大象物語、森林之王障礙賽、泰山飛索、一擊即中等。

最過癮應是百米滑道體驗極速快感的極速100米長度滑梯，從高點最高速度全程只需5秒便可滑進水池，適合追求直綫加速的遊客。

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設森林之王障礙賽

另外，也有森林之王障礙賽共8個障礙關卡，全長約100米，共8個障礙關卡，最多可容納12個人參與障礙賽。參加者需跑上9米高滑梯，再高速滑下，以爭取拋離其他參加者，途中需手腳並用爬過不同坡幅的斜坡，更同時闖過一個又一個高矮大小不同的障礙物，儼如真人show比拼敏捷度及體力，最快到達終點為勝。

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元朗水上樂園「盛夏森林」 地點：

元朗大棠有機生態園區內 開放日期：

2021年7月2日至10月（逢星期五、六、日）



開放時段：

星期五：晚上6時至10時（森林區晚上6時至10時、水動區晚上6時至9時）

星期六、日：下午3時至10時（森林區晚上6時至10時、水動區晚上6時至9時）



收費：

星期五晚上6時至10時

一大一小：140元

12歲以上：100元

4至11歲：50元

星期六、日 下午3時至10時

一大一小：220元

12歲以上：150元

4至11歲：80元



網址

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕】

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