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【收息藍籌股】溫傑同你分析3隻收息藍籌　2隻6%佢唔揀　偏偏首選呢1隻？

收息攻略 18:10 2021/07/16

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近期興起大叔熱潮，我們亦找來被一眾網民稱為大叔的光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為大家分析3隻藍籌收息股。

由於3隻都是藍籌股，一般而言，藍籌股收入穩定，向投資者派發股息的頻率更高，故被視為低風險投資。藍籌股往往會受到投資者的信任，部分原因是此類股票市值大。相比之下，細價股的股價較低，表現相對欠穩，也沒有定期派息的慣例。而這三隻股份中，可見恒安國際（01044）及中海外（00688）股息率都高達6%，何以這位大叔會首選股息率只有5%的電能實業（00006）呢？

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溫傑認為，三隻收息股中，首選電能實業，主要由於該公司為穩定的公用事業，而且業務分散於不同國家，目前而言其面對的滙兌風險暫不高。而收息股最着重於公司有穩定現金流，有穩定派息，在業務性質及收息前景的考量下，電能是不錯的選擇，而且股息亦有逾5%。

而第二間則為中國海外發展，他認為在18元以下的價位，亦是不錯的吸納位，不過投資者要留意，由於內地房地產的政策風險是股價受壓的原因之一。近年內地一直強調房住不炒，在政策捉得緊的時間，股價難大升。不過從技術上分析，18元以下買入，其防守性亦大，加上股息率吸引，也是一個投資者可以考慮的選擇。

最後是恒安國際，其派息穩定，為何排到最後呢？溫傑表示恒安股息率雖然吸引，但風險亦大，恒安國際主要出售紙巾類用品，業務不算有穩定現金流。其變數及競爭亦大，股價受壓，故有所保留。

 

責任編輯：陳玉蓮

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