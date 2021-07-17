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【好去處】與莫奈名畫打卡！　2大活動感受仲夏歐陸風情

精明消費 10:00 2021/07/17

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超過一年沒有出外旅遊，相信不少人開始產生「旅遊幻覺」，想像自己身處在外地，安慰自己兼過過旅遊癮。踏入7月暑期活動開鑼，當中不少以歐美為靈感的戶外藝術節及商場活動，不妨參與其中感受濃厚歐陸氣氛。

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1. 中環夏誌：法式戶外活動空間

中環海濱活動空間於6月展開的《中環夏誌》，除了有打卡位，亦有多項特備活動，如網球競技、西非鼓舞體驗甚至健身夜等，全部免費市民參與，讓人放空放電，重拾暑假樂趣。

必影藝術打卡位　各式多元化活動

整個空間有3項長駐裝置，充滿藝術格調和法國風情的《莫奈花園》，以印象派大師莫奈作為靈感。巨型LED屏幕足4米高，展出大師故居及名畫《睡蓮》和《日本橋》，配合動畫效果，更設有一座小橋作打卡位，氣氛相當夢幻。

四周放滿印象派的畫作，猶如一個戶外畫廊，攤位更提供文具及畫布，可以即席進行Art Jamming繪畫作品。另外還有《SUMMOJI夏日想》及《光影迷宮》兩個打卡位，前者有多個印上笑臉的巨型氣球，後者近5,000平方尺，讓遊人在光影交錯的迷宮內，兜兜轉轉尋找出路。

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《中環夏誌》亦會舉行各式各樣活動，如「小孩．毛孩」合家歡音樂日、5人棒球齊齊玩同樂日、酷舞蹈夏日祭、街舞滙演及市集等不同類型的節目，詳情可以瀏覽官網，自選心水活動參與。

中環夏誌

地點：中環海濱活動空間（入口近添馬公園）
日期：即日起至8月6日
時間：3pm至10pm

2. VILLA MUSEA：意大利湖畔風光

意大利度假勝地科莫湖（Lake Como），風景優美，而且充滿文化藝術氣息，是米蘭人的後花園。自1929年起，每年夏天更會舉行老爺車展覽，展出多部歐美經典古董車，舉世聞名，吸引不少遊客專誠前往觀賞。尖沙咀K11 MUSEA以此為靈感，舉行VILLA MUSEA活動，並將車展移師商場內。

珍貴古董車展

由即日起至8月8日，在商場中及地庫停車場內，將分階段展出由香港老爺車協會提供、超過20部極罕的古董名車及超級跑車。車展免費入場，但需事先於網上登記才能參觀。

最值得一看的必數1934 Rolls Royce Phantom II，這部充滿古典味道的豪華轎車，在2010年曾親身遠赴科莫湖參展，更被評為「最優雅的勞斯萊斯」。雖然有逾80年歷史，但深藍色的車身修復狀態佳，猶如新車一樣閃閃發亮。

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吃盡意式風味

要體驗夏日風情，可以從意式餐前酒Aperitivo着手。Artisan Lounge特別開設首家Campari主題酒吧，設計靈感源自米蘭艾曼紐二世迴廊的Camparino酒吧，並選用過百年歷史品牌Campari，以獨特的微苦味道令人胃口大開。

商場內共有10間餐廳提供意大利主題美食，包括Artisan Lounge的下午茶三層架、VELO的科莫湖5道菜餐單、Pasticceria Giovanni Pina推出科莫湖咖啡及甜點等，如身處意大利般享受。

VILLA MUSEA

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA
電話：3892 3890
舉行日期：即日起至9月12日

想知道更多好去處詳情，可留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：3大室內外活動 感受仲夏歐陸風情

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欄名 : 消費錦囊

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