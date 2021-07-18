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【健康增值】女性私密問題有口難言？　醫生：要提升關注以得適切治療

個人增值 15:00 2021/07/18

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學校縱有青春期及性教育，然而課堂上並沒深入探討女性的私密護理。香港女士們對自己處於不同年齡層的私密狀況認知有限，礙於傳統的觀念亦避而不談，往往至私密處出現問題時不知所措，直接或間接影響她們的身心健康。

【高糖飲食問題多　增患高血糖及糖尿病風險（附9種有營食物）：按此

註冊西醫鄭曉蔚坦言：「發現香港女士對於自己的私密健康是有點忽略的，有可能因為感到尷尬，也可能不清楚從甚麼途徑可以找到資訊。但這些問題一直困擾着她們，影響了日常生活，以至身心健康。」醫生希望提升大眾對私密健康的關注，讓不同年紀的女性當私處出現問題時，不再感到難以啟齒、羞於求診，以致輕忽處理，令情況惡化。「其實只要抱有積極面對的態度，勇於向合適的醫生表達，許多時能夠得到適切的治療，讓私密處重拾健康。」

年輕女性多受外觀困擾

鄭曉蔚指出，一般認為女性私密問題集中於產後媽媽，然而青春期的女性同樣有自身的困擾。年輕女性的困擾大多在於外觀上，很多時更要為她們做觀念糾正。「例如有些未有性生活的女孩希望收細陰唇，或想以藥物令陰唇顏色變淺等。」醫生強調，日常的私處衞生真正需要清潔的位置是皮膚位置，如大陰唇、小陰唇外圍、肛門附近位置。「陰道開口或陰道其實不需要特別去清洗，因為若過分清潔則會將益菌如乳酸桿菌一併洗走，反而會減低保護力。」

產後婦私密困擾影響生活

有一兩子之母，產後一直飽受滲尿問題困擾，同時和丈夫進行親密行為時，私處亦會疼痛及出血。問題困擾多年，及至影響工作，5年前她終於下定決心，打破心理關口面對問題，向醫生求助，坦白道出自己的困擾。

經醫生檢驗後，發現原因她的問題源自陰道黏膜過薄。她先後接受多種療程，尿滲及出血情況得到改善，而且治療過程並無任何不適。

【夏天易患冷氣病　中醫教你預防方法：按此

 

（節錄）

【全文：女性私密健康要重視 醫生：不應避而不談延誤診治（收費文章)】

作者：王嵐

責任編輯：周美好

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