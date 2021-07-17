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【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成

其他地區 19:00 2021/07/17

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【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成

物業顧問萊坊公布2021年第一季《全球城市住宅指數》，指數根據國家統計局或央行發表的官方樓價數據，追蹤全球150個城市的一般住宅樓價表現，發現當中有43個城市錄得超過1成的年度樓價升幅。

【英國買樓投資自住有咩注意？CBRE李柏光分享海外置業攻略：按此

增長速度自2007年來最快

報告結果顯示，全球城市樓價錄得7.4%的年度升幅，是自2007年以來增長速度最快。而指數追蹤的150個城市中，有43個城市錄得超過10%的年度樓價升幅。除了土耳其城市外，新西蘭的威靈頓（Wellington）、南韓首爾、加拿大的哈利法克斯（Halifax）、俄羅斯的莫斯科及美國的鳳凰城，其年度樓價增長在指數榜排名的前十位。

【加拿大樓市泡沫風險全球第二 後疫情央行加息收水添隱憂：按此

倫敦升3.9%　增長排100位

截至2021年第一季，屬港人移民熱門地點的倫敦亦錄得升幅，惟其升幅較低，只有約3.9%，其樓價增長在排名榜內屬第100位。另外，該指數追蹤的15個美國城市的樓價則平均上漲了14%。

不過，報告亦顯示，有22個城市的樓價按年錄得下跌，跌幅介乎0.1%至4.4%，當中包括印度、西班牙、意大利和以色列等多國的主要城市。

 

責任編輯：麥穎華

（節錄）

【原文：全球43城市樓價 去年升逾1成

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欄名 : 海外置業

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