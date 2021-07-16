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【理財有方】港家庭食品花費僅次住屋　研究：食飽先去購物幫你慳多啲

精明消費 17:30 2021/07/16

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據政府統計處2019至2020年數據顯示，香港家庭每月平均開支高達30,230元，用在食品的開支達8,107元，佔整體開支26.8%，比例僅次於住屋開支。當中有16.7%的比例是用於外出用膳及外賣，雖然常說自己煮飯可以節省不少，但只計糧油雜費都佔每個家庭每月開支10.1%，即超過3,000元，都可說是一個負擔，以下會給予大家一些「貼士」，看看可怎樣節省這方面的費用！

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1. 吃飽飯才去購物

可能聽起來有點無稽，但有研究顯示其中一個最容易慳糧油雜費的方法，是吃飽飯才去購物！因為如果肚餓行超級市場，大腦看到食物會更傾向於發出「我想要！」的訊息，令你最終有可能因而買得更多。

美國明尼蘇達大學及南加州大學曾在2015年發表一份報告指，消費者在肚餓時購物的花費，會比吃飽後的消費者多64%，而購買的物品不限於食物，即是連非食品類別都會受肚餓影響而買更多。

2. 去購物前先列出購物清單

不過，有時真的無可奈何只有在放工後才有時間去買餸，而在此時往往都未食晚飯，可以點做好？保持理性的方法好簡單，其實只需要在買餸前想清楚自己當晚想煮甚麼飯菜，然後根據自己所需要的食材及份量列出相應的購物清單，就能確保不會購買多餘的東西。而這項計劃最好前一晚在家諗好，可以同時打開家中雪櫃檢查一下是否已有此食材，就唔怕自己會買多咗！

3. 網上購物

雖然在網上購物平台買餸的價錢或許會比在實體店來得更貴，但就能降低自己在超級市場看到實貨時衝動購物的機會，而且在結帳前可以先看到總金額才付費，能再審視一下所買物品是否必須。另外，有些平台當累計買入一定金額就可享免運，可避免支付額外的送貨費用。

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不過，慳錢還慳錢。糧油雜項的支出雖大，都不能因為過分慳家而影響自己的生活質素及健康。嘗試採用這些簡單而理性的方法，已經可以為我哋嘅生活慳唔少！

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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