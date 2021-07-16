【5000元消費券】周六前完成登記優先領券　電子登記可3小時後上載身份證完成程序

自5,000元電子消費券計劃開始接受登記以來，截至7月14日下午6時，已收到約554萬個登記。政府提醒，市民若想於8月1日收到第一期消費券，就必須於周六（17日）或之前完成電子登記。若遞交書面表格或於7月18日或之後進行電子登記，一般會於9月1日獲發放第一期消費券。

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3小時後即可上載身份證複本

政府調整上載身份證複本的時限，市民可在遞交電子登記3小時後，到計劃網站上載身份證複本以完成登記程序，之前需等24小時後才可上載。

此外，政府發言人亦提醒，若選擇上載身份證複本作身分認證的市民，須於7月17日或之前上載身份證複本以完成登記，方可於8月1日獲發放第一期消費券。

無論透過書面表格或電子登記，政府會以特定電話號碼6059 1120發出包含登記參考編號的確認短訊，政府提醒市民保留有關短訊方便日後作查詢之用。另外，以電子方式登記的市民一般會在完成登記後約一星期再收到一個短訊，通知其登記結果；而遞交書面表格的市民則一般會在約兩星期收到相關短訊通知。

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市民亦需留意，每名合資格人士只可就計劃登記一次，重複登記將不獲受理。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改。

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責任編輯：曹佩鈞

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