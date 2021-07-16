【數碼轉型】提升混合辦公生產力　選作業系統3大考慮因素

新冠疫情讓企業明白維持靈活的重要性，而數碼轉型對提升企業抗逆力至為關鍵。Microsoft早前發表的工作趨勢指數報告指出，近7成本港受訪的在職人士希望公司能夠保留遙距辦公的選擇。調查結果反映混合辦公模式將於未來持續，而這亦意味着企業需要為員工提供合適的科技，支援員工在家、在辦公室以至任何地方，在混合辦公模式下高效工作，維持企業生產力。

在混合辦公新常態下，個人電腦已不僅是只用作進行文書處理或是運行應用程式的平台，更成為了我們與世界保持聯繫的「窗口」。事實上，若要確保混合辦公模式有效落實，除了硬件配套、雲端服務及協作應用程式外，作業系統更是不可忽視的一環。企業在選擇作業系統時不妨考慮以下3方面的元素，一方面確保為員工帶來更個人化的體驗，同時保持企業安全及生產力。

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1. 個人化作業系統 助執行多項任務

透過電腦，我們可以與世界各地的同事溝通及協作，了解最新的資訊及方案以解決工作上的需求及問題，更可與家人及朋友聯絡，打破以往一直存在的地域界限，使用方式更見個人化。在混合工作模式下，作業系統應確保員工能有效執行多項任務，當中包括現代化的介面、應用程式平台及尋找檔案的能力。

2. 作業系統應易於IT部門管理

企業員工在不同地方同時工作，亦為企業的資訊科技部門帶來挑戰。他們除了遙距管理員工設備之餘，亦要為員工解決使用科技時的各種疑難，大大增加IT部門支援員工時的工作量和壓力。一個簡易的跨平台作業系統，有助減低員工在學習使用新平台的阻礙，更能協助IT部門的管理，以確保工作能無縫銜接，成就混合辦公模式。

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3. 作業系統應提升從裝置到雲端的安全性

網絡安全一直以來都是混合辦公模式的議題之一，當企業員工在公司網絡以外的地方工作，並使用安全性較低的網絡，足以為企業帶來威脅。除了採取相關措施以提高安全意識外，一個以安全為本的作業系統可有效減低企業的網絡安全風險。

一個可靠的作業系統需要從設計階段開始便以安全為本，為用戶加入多重保障，減低在裝置之間或雲端和裝置之間進行協作時遇到的挑戰。Microsoft 一直透過提倡「零信任」原則，包括在推出Windows 11作業系統時，全面加入各種以安全為本的功能，當中包括透過Windows Hello for Business引入毋須密碼登入裝置的功能，為用戶提供既安全又流暢的使用體驗。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技，以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。