【理財規劃】避開「小資」打工族的理財小誤區

香港不少打工「小資」一族，一出糧人工很快已經不知去向，要投資又不知如何是好，一直都陷入惡性循環中，於是希望可以透過投資賺大錢，但在沒有學習相關投資知識，就以為自己能夠成為「股神」，結果將儲下的一筆資金投入股海，變成「死海」，結果資金被砸死，又不捨得放手。以下幾個面對投資時應該保持的心態，希望可以提醒一眾「小資」打工一族。



1. 一定要有「投資不一定會賺錢」的心態



很多人一開始在股海中賺了一點點錢，就會以為自己是股神，對自己的投資決定充滿信心，但當大浪來到時，資金一下子失掉一大半，最後怕了投資。其實蝕錢是學習投資的一個無可避免的過程，最重要的是知道自己在投資時的錯誤，並從中學習。

一般而言，很多投資理財軟家都會教投資者買股票要分注買入、分批賣出，這樣在股票大升時，自己仍持有一點股票而開心，不會錯失大升時所賺的，下跌時，會因為已賣出部分股票，亦可以減少損失。

2. 不要盲目相信明星股

你以為明星股一定有保障嗎？永遠不要太相信網上媒體推介的個股，因為你永遠不知道他們背後推介的目的。在作出實際投資前，要先自己作研究，多搜集資料，對於買的股份，你了解的資訊愈多，你對公司愈有信心，當市場不看好時，你亦有一定的相關知識去作出判斷。

若你盲目跟從股評人推介，他們賺，你可能輸，因為當他們推介時，時間點亦有所不同，而且股票市場升跌很快，你亦未必能像他們般可以緊貼大市，你或許是買在相對高點，最終只會慘輸。



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3. 信用卡帳單要記得

要培養出良好理財習慣，我們要記下自己花費了多少現金，但很多時候會忽略了記下信用卡簽帳的金額，結果在信用卡找數時才驚覺原來該月已超支！所以必須要記下自己簽帳的金額，讓自己心中有預算。

很多小資一族以為個人很會理財，亦會記下個人的支出，不過往往在無現金的年代，常用信用卡結帳，忘記記下信用卡的簽帳，導致失預算。其實現時科技發達，只要在手機上安裝程式，已可以提醒自己每次簽帳後記低金額。

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作為打工「小資」一族，除了要懂得記下個人的消費支出，亦要多留意個人的消費習慣，定期回顧個人在消費習慣上的轉變，從而作出調整，多學習投資理財知識，及早為個人的投資組合作出適合的分配，調整好心態，才可以避免來來回回得個桔。

責任編輯：陳玉蓮

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