【手機比較】蘋果手機份額輸星小米　iPhone13能否挽狂瀾？

美股牛氣沖天，無視通脹率急升以及聯儲局可能提前加息等利淡消息。一眾龍頭科技股例如蘋果、亞馬遜及微軟強勢造好，帶動納斯達克指數屢創新高。今次升市，資金將注碼押在高增長的科技股上，特別是它們即將公佈第二季的業績，任何優於市場預期的數字都可進一步刺激股價上漲。

蘋果第三季收入料低於去年同期

蘋果（Apple Inc.）的第三財季的財報將於7月27日公佈，蘋果預期收入會達到435億至455億美元，有分析員則估計為451億美元。收入數字將低於去年同期的597億美元。

當然，蘋果業績數字備受新品發佈周期影響，第二財季超強勁的896億美元收入，主要原因是iPhone 12、iPad Pro和Mac的新產品推出所致；至於第三季收入減少，則是因為消費者開始期待新iPhone的推出所致。

9月發布iPhone 13系列 出貨量指標是關鍵

彭博本周報道一則有關新iPhone出貨量的消息，把蘋果的股價再推向歷史新高。

報道指，將於9月發佈的iPhone 13系列，蘋果已要求供應商首批出貨量高達9000萬部，較去年的iPhone 12系列增加兩成。蘋果當然不會證實這些數字，所以投資者只能「信」或是「不信」。但觀乎iPhone 12的成績不錯，蘋果自然想乘勝追擊。

市場傳聞新iPhone Pro系列將會添加兩款新顏色，分別是日落金和玫瑰金，連同黑白兩色，即今年推出的海軍藍色被out。今年蘋果仍會推出四款iPhone，即iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max。

據報屏幕上方的留海會較iPhone 12縮減，換言之屏幕會變大一點點。

至於拍照鏡頭方面，似乎會比目前的更大一點，即三眼仔會更大更圓，幫助大家拍下更佳的相片。

蘋果新機能否繼續取得佳績尚待時間證明，不過iPhone 12的確表現不俗，在短短七個月便售出超過1億部，是自iPhone 6系列首度推出大屏幕手機以來的首次。這反映了iPhone在改朝換代的型號必然會大賣。

蘋果面對小米步步進迫 不能怠慢

然而，今年蘋果竟然大膽繼續為iPhone 13加大產量，似乎想要突破過往的銷售規律，想連續兩年創新高。當中背後主要原因，當然是要搶食過往被華為搶去的市場份額，以及面對新對手小米的挑戰。

市場調研機構Canalys最新報告指，小米第二季度於全球智能手機市場份額已達17%，首次成為世界第二，僅次於三星的19%，而蘋果則排名第三得14%。

小米董事長雷軍今日向全體員工發信，指首次成為全球第二，是一個「夢幻般的成就」。華為過往曾經是全球最大的手機品牌，佔有率逾兩成，但在美國制裁下，至今五甲不入，取而代之是小米。

iPhone 13系列只許成功

因此蘋果面對的競爭並沒有因華為的消失而減少，相反，小米仍然在海外市場活躍，讓蘋果難以安寢。今年iPhone 13對蘋果而言，是只許成功不許失敗的任務。