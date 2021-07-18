【職場福利】勞動力市場短缺　美餐廳額外花250萬美元留員工

美國經濟正逐步復甦，惟當地服務業仍難招聘前綫人員。為挽留員工，連鎖餐廳Papa John's將向員工發放獎金，更設立推薦獎金，以招聘更多員工。

Business Insider報道，在未來6個月內，Papa John's旗下餐廳及其質量控制中心約1.4萬名員工，最多可獲得400美元（約3,106港元）的獎金。另還推出推薦獎金，每位新薦新員工可獲得50美元（約388港元）的招聘獎金。該企表示，在疫情期間推出的員工福利屬永久性，包括擴大保健、帶薪休假和進修福利。

Papa John's：額外花近2千萬

Papa John's首席執行官Rob Lynch在一份聲明表示，其員工在過去18個月為公司的轉型提供了動力，這對為公司的持續長期增長同樣重要。是次優化餐廳和質量控制中心員工的待遇，反映了公司對員工的重視。該企預計，到今年底，公司對旗下餐廳全職員工的額外投資花費約達250萬美元（約1,941萬港元）。

事實上，在疫情停工期間，餐飲業受災嚴重，由於銷售停滯，不少餐廳當時解僱了許多員工。隨着現在全國的行業已經恢復全面運營，餐廳正在努力跟上需求。其他大型連鎖餐廳包括麥當勞，也同樣提高了對新員工的激勵措施。據CNBC報道，麥當勞特許經營商將會增加員工時薪、帶薪休假假期，並提供進修補貼，以爭取員工，而其不少店面老闆甚至提供備用託兒服務。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：美餐廳派獎金留員工 疫下福利全屬永久（收費文章）】

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