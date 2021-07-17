【健康增值】鼻咽癌徵狀唔明顯點留意？　過來人張達明：要正能量面對！

鼻咽位處鼻孔的最盡頭，由於位置隱蔽，徵狀未必明顯，高達8成沒有接受檢查的患者，確診鼻咽癌時已屆中晚期（即第三、四期），令治療變得棘手。97%的鼻咽癌患者都帶有EB病毒，現時有一種專門針對鼻咽癌特徵的DNA測試，從而找出早期鼻咽癌患者，及早確診把握治療黃金期。

張達明：心情好增強抗病力

藝人張達明是鼻咽癌康復者，他回想年少輕狂，全力投入工作，把健康擱在一旁。「那時瘋狂寫劇本、開工、開會，曾試過每日只瞓2至3個鐘頭，飲酒吸煙少不了。後來自己搬了出來住後，飲食不注意，甚麼垃圾食物都往嘴裏送，或者求其買個麵包裹腹。」

他發現鼻咽癌的時間相隔逾10年。早在1997年，張達明主持電台節目「無字頭」，不時感到有點鼻塞，睡覺時尤為明顯。「傾側一邊那邊就特別鼻塞，好像有東西在鼻腔內，還以為是自己一向有的鼻敏感所致。」但始終鼻塞影響開咪表現，張達明於是服食鼻敏感藥、用噴鼻劑，情況稍有改善，一直沒有求醫。

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2011年，接到往內地蘇州的拍攝工作，需逗留兩個月，期間也試過流鼻血。「有日早上起來滴了一滴鼻血，持續了幾天，抹乾後沒有滴，也沒有特別上心繼續埋首工作。」回港後馬上找醫生檢查，發現有EB病毒，並照磁力共振及切組織化驗，最終確診鼻咽癌2期。

很多病人馬上準備電療、化療，他心情跌至人生最低谷。「這時我卻走去找骨灰龕的售價哪裏最便宜；在電療時頸項變得紅腫，不能吞嚥，於是去翻查鼻咽癌期數離世（存活率）的百分比。總之不斷去做些『錯事』。」電療前是168磅，化療後跌至100磅，頸部也因電療，皮膚一片焦黑。

目前張達明生活大致回復正常，他抗癌經驗之談是：「過程好漫長，但不要過分緊張，用正能量去面對疾病較負面好，一味擔心，治療效果是差點，心情好身體抵抗力也好些。」

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留意硬而不痛的淋巴

鼻咽癌是本港最常見的頭頸癌，每年約有900宗新症，屬最具侵略性的頭頸癌之一，癌細胞經常轉移至淋巴結及其他器官。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，鼻咽的位置十分隱蔽，早期有機會沒有明顯病徵。要檢測當事人有否鼻咽癌，需用內窺鏡通過鼻孔至最盡頭才看得到。有數據顯示，約8成沒有接受癌症篩查的患者，確診時已屆中晚期。

部分早期鼻咽癌徵狀除了不明顯外，有時更會與傷風感冒病徵相似，例如有單側頭痛、鼻塞、耳鳴或鼻腔分泌物。「不一定每個患者都有分泌物或帶有血絲，多是腫瘤較大時才有此情況。若腫瘤接近頭顱骨底部，侵蝕頭髗骨底，會有頭痛及壓住神經綫，導致面癱或影響面部肌肉。」此外，鼻咽癌最常擴散至頸部淋巴核，很多時患者觸摸頸兩側的淋巴硬硬的又不痛，有機會是「不好」的淋巴。

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（節錄）

【原文：鼻咽癌病徵易與傷風感冒混淆 早期鼻咽癌 DNA 檢測助確診】

作者、責任編輯：周美好

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