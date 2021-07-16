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【大灣區】廣東省2025年實施全面「灣區通辦」　建信息資源共享互認機制

個人增值 12:15 2021/07/16

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廣東省人民政府新聞辦公室在本周三（14日）就《廣東省數字政府改革建設「十四五」規劃》印發實施舉行新聞發布會，當中明確指出到2025年，廣東將實現政務服務高頻服務事項全面「省內通辦」、「跨省通辦」、「灣區通辦」。其中，將建立粵港澳大灣區身份認證、電子證照等信息資源共享互認機制，推進粵港澳「灣區通辦」。

【廣東省公開招聘　港澳畢業生可報考逾9,000事業單位職位：按此

廣東省政務服務數據管理局副局長魏文濤在發布會上表示，在「灣區通辦」方面，今年4月，江門與香港、澳門地區開設「跨境通辦服務專區」，澳門企業與民眾「零出關」即可辦理不動產登記等300多項江門政務服務事項。

在「十四五」（即2021年至2025年）期間，廣東省將依托泛珠區域合作平台，深化政務服務「灣區通辦」、「跨境通辦」。魏文濤指出，將在今年8月底舉行的數字政府峰會上，簽署泛珠三角區域政務服務「跨省通辦」合作框架協議，加強與粵澳工商聯會、澳門街坊會聯合總會等機構緊密合作，推動廣東政務服務惠及更多香港、澳門居民。

【廣州市擬推新能源車「一車一證」　符合規定將獲發憑證：按此

內地傳媒指出，近年來廣東政務服務粵港澳大灣區建設取得新突破，率先解決港澳居民網上辦事身份驗證等關鍵問題，方便港澳居民在內地辦事；港澳居民和華僑持出入境證件，可在廣州珠海城軌、江門湛江鐵路等通過自助閘機實現實名制驗證、辦理進出站檢票手續。深圳以數字政府推進「灣區通」改革項目實施，規劃建設大灣區大數據中心，開展特區數據條例制訂，政務服務率先實現全流程秒批、秒辦。

在新冠肺炎疫情常態化防控方面，「粵康碼」集成海關出入境健康申報，支持粵澳健康碼跨境互轉互認，累計使用次數達到21億，珠海口岸日均約20至30萬人持「粵康碼通關憑證」通關。

 

責任編輯：鄭樂怡

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