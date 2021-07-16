打定不打？不打又不聽話；打了好像也沒有用，更害怕子女記仇，長大後不認父母。怎樣管教子女才好？

研究顯示體罰（Physical Punishement）可能導致子女有反社會的行為，短期小朋友可能在學校較傾向以武力解決問題，將來更大可能以暴力對待配偶。

有兩個體罰對兒童情緒發展的整合分析，研究顯示被體罰的兒童更加容易發怒，有襲擊性和經常處於壓力狀態（Gershoff (2002)和Pinquart(2017)）。

必須解釋清楚被罰原因

另一方面，亦有研究顯示較少遭體罰的兒童，他們生活在溫暖及良好溝通的家庭環境，長大後會較少出現暴力行為、自虐、酗酒、患上抑鬱或精神情緒問題，減少公共醫療系統的負荷。他們有更大機會完成高等教育，收入相對較高，家庭關係良好。

家長不要以為只是偶然輕打幾下沒有問題，研究顯示如果這種行為習以為常的話，體罰的程度會不自覺地升級，影響深遠。打定唔打，教得到先好打！父母若想以體罰達到教導及改善子女行為，首先要達到以下的條件：

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1. 不會對子女造成長遠的心理或生理傷害；

2. 體罰開始及結束時父母要解釋清楚被罰的原因；

3. 父母和子女的情緒穩定，不要拿子女做出氣袋；

4. 每次體罰後，子女的行為不會變本加厲。

不當懲罰影響深遠

不單只體罰，言語暴力和不理睬態度等的管教方法同樣不可取，都會傷害子女。當子女犯錯，父母咆哮大叫，或者不瞅不睬，表現失望，不再擁抱或親近子女，但沒有解釋原因，子女受傷害的程度跟不當的體罰不相伯仲。若父母採用暫不理睬的方法，先要解釋，這方法對幼兒特別有效，會令到他們跟隨父母的指示。

補充一點教年幼子女貼士，訓練子女守紀律不應單靠體罰，管教年幼子女的方法是指令他們站在角落一段短時間（Silent corner）。根據子女年齡，由半分鐘開始，令他們安靜下來，靜靜地反省自己不對的行為，這段時間父母也保持安靜。時間到後，父母要跟子女解釋懲罰的原因，如果子女再次重犯，父母再以同樣方法處理，慢慢改善子女的不當行為，減少重覆錯誤。

下期再續。

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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