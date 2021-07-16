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林景程憑家人資助首期上車　 親歷置業難　歎年輕人「靠父幹」無可奈何（立即收看）

個人增值 20:30 2021/07/16

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電視劇《香港愛情故事》探討香港年輕人的置業難題，在劇中飾演地產經紀的林景程，憑演出人氣急升，形象愈來愈入屋。現實生活中他已成功上車，約3年前由家人出手支付首期，在新界區置業，由他負擔供樓開支。他坦言，現時樓價高企，年輕人要靠父母才能置業，這種「靠父幹」的社會風氣也屬逼於無奈。

【甘願棄全職物理治療師高薪 林景程：兼職留後路更放心追演藝夢：按此

自小慳家　避免衝動消費

入行至今10多年，林景程成為藝人外，亦有一直兼職當物理治療師。身兼兩職，每月收入隨工作多少而變動，學會妥善管理收入及開支更為重要。原來他在家庭教育下，自小就養成慳錢的好習慣：「自小隨媽媽到街市買餸，她連一斤菜、一罐罐頭，也會走幾條街格價，令我在不知不覺間，也養成慳錢的習慣。」開始工作賺錢後，理應可隨心所欲購買心頭好，但為免造成過大的開支，他亦會謹慎地消費：「當新型號的遊戲機推出時，我會待市面供應穩定，沒有『炒價』方買入。」

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投資誤信股評人　持股至今仍坐艇

當演藝工作機會不多時，林景程便會加緊找尋的物理治療師兼職，幫補收入。當入不敷支時，更會如一般打工仔節衣縮食：「做不到開源便由節流入手，最慳的時候試過幾日只吃餅乾、公仔麵等充饑。」

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為了增加工作以外的收入，他也有投資的習慣，不過他亦試過因為誤信股評人，而有所損失：「有時突然心癢癢去投資，很難花時間去做功課，唯有聽從股評人的推介，但出事的機會也頗高。」他聽消息後買入的股份，當中不少仍在坐艇，未見到「返家鄉」的希望。他認為，不少股評人推薦個股，或只不是基於單純的分析，或另有其他目的，因此他現時不會盲從消息買入，亦減少投資股票，而轉向投資基金，投資之餘亦能分散風險。

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見樓價只升不跌　家人資助上車  

雖然林景程持有專業資格，但由於他選擇演員、物理治療師雙綫發展，收入不如當全職物理治療師穩定，與不少港人一樣，面對置業的難題。約3年前，他由家人出手支付首期，在新界區上車置業，由他負擔供樓開支：「當時我的租約剛滿，看到樓市只升不跌，覺得當時不買將來或會升更多，若我再租多一年，開支達20萬元，好像不太划算，家人便決定資助我上車。」

對於現時年輕人要靠父母才能置業，林景程認為，這是一種逼於無奈的社會風氣：「以現時的樓市來說，如果沒有上一代幫忙，年輕人很難買樓付首期。他們的工作收入如此低，就算是100呎、200呎的小單位，甚至是租劏房也難以負擔。」他認為，年輕人有置業的需要，若然家人有能力且願意協助，也未嘗不是其中一個方法。

記者：李瑩

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欄名 : 理財Star Talk

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