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甘願棄全職物理治療師高薪　林景程：兼職留後路更放心追演藝夢

個人增值 16:53 2021/07/16

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甘願棄全職物理治療師高薪　林景程：兼職留後路更放心追演藝夢

在電視劇中經常飾演專業人士的林景程，現實生活中是一名專業物理治療師。為追逐演藝夢，他選擇身兼兩職，放棄全職任物理治療師的豐厚收入。入行10多年來，他從配角做起，至近年來愈來愈受觀眾歡迎，他坦言慶幸有物理治療這份工作，才不至於要因為經濟壓力，而放棄做演員的夢想。

與家人交換條件　修畢專業再追夢

林景程自小就有一個演藝夢，但家人擔心演藝工作機會不穩定，便與他商討要完成大學課程後，才讓他追逐夢想。他坦言，修讀物理治療的專業時，也有衡量過行業前景及興趣：「當時是與家人交換條件，考取專業後才能鋪路入演藝圈。」他在2006年完成物理治療系榮譽理學士學位，取得專業資格後，隨即在畢業一年後參加各類型的唱歌比賽，至2009年才正式加入電視台，開展演藝生涯。

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物理治療前景可觀　棄高薪做演員 

全職做物理治療師的收入相當可觀，而且前景一片光明，林景程分享指，現時全港僅得理工大學有物理治療師的課程，每年收生約100人左右，市面上職缺多，畢業後入行起薪點已可達3萬元。林景程為了成為演員，就算只是小配角也好，甘心放棄豐厚的收入。當演藝工作機會不多時，便加緊找尋的物理治療師兼職，幫補收入，入不敷支時，更與如一般打工仔節衣縮食：「做不到開源便由節流入手，最慳的時候試過幾日只吃餅乾、公仔麵等充饑。」

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雙綫發展　曾被病人質疑專業資格

入行10多年來，林景程由配角做起，飾演過醫生、律師及地產經理等角色，其「專業人士」的形象深入民心，愈來愈受到觀眾注視。不過，他坦言身兼兩職，各有利弊，他曾在診症期間被病人質疑過他的專業資格：「當時準備治療時，病人隨即問：『誰幫我做？』而當我跟他說是由我負責時，他則說：『那我不做了，你都志不在此啦！』」那位病人說罷後便轉身離去，令他大感無奈。

【9年前置業 日做3份兼職儲首期 何遠東：現時要上車肯做都唔夠！：按此

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留後路追夢更安心

在演藝圈內浮浮沉沉，面對經濟壓力時，亦不時遭受外人質疑，林景程也有反思過這樣追夢是否值得：「以經濟角度來看，沒有全職做物理治療師當然可惜，但對我而言，追夢是人生中重要的事，它會圓滿整個人生，如果我不去追夢，會覺得人生有所缺失。」

他認為，為成就自己的夢想，放棄高薪厚職也值得。同時，他也相當感激家人的栽培，讓他在追夢時能留有後路：「有人說追夢要勇往直前，不要讓留有後路，才會有動力向前衝。但對於我而言，還要兼顧家人的生活，留有後路，反而令我更安心去追夢。」

記者：李瑩

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欄名 : 理財Star Talk

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