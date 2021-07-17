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【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面

個人增值 13:00 2021/07/17

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疫情下有些企業安排員工在家工作（WFH）變成常態，最近有調查發現，40%受訪香港打工仔認為WFH的工作效率更高，比例高於鄰近地區如中國、新加坡等。

人力資源機構Randstad Hong Kong公布最新調查，發現有56%受訪者透露其工作的企業正採用混合工作模式；同時有40%受訪者認為，WFH的效率更高，比例是鄰近地區之中最高，中國及新加坡僅得34%。超過3成的香港受訪者亦指，WFH所承受的工作壓力較小。

盼訂生活平衡工時政策

然而，WFH模式亦有其缺點。有超過三分之一的受訪者認為，在家工作失去了與同事的親身互動；另亦有16%受訪者坦言遠程工作期間感到孤獨。Randstad大中華區董事總經理Natellie Sun解釋：「雖然香港人享受遠程工作帶來的自由及自主權，但一些員工亦希望在辦公室環境中與同事聯繫、協作。長時間在家工作亦有可能導致孤獨、感到被孤立，影響心理健康。」她建議僱主可定期與員工進行非正規的會面，在更個人的層面上與員工聯繫。

除此之外，在家工作亦令工作及生活的界綫變得模糊。有26%在家工作的受訪者表示很難保持工作與生活的平衡。僱主需要提供針對在家工作的指引，以及更新相關政策，使員工更適應新常態的工作模式。

調查結果還顯示，最多本港上班一族期望，僱主有保持適當工作與生活平衡的工時政策（36%），其次分別是遠程工作津貼（30%），以及有關辦公室及遠程工作的清晰協議（23%）。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：人力專家倡僱主 與WFH員工定期會面（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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