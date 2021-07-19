【消費優惠】Pizza Hut外賣自取指定普通批$78 精明消費 10:30 2021/07/19 分享： 今晚食咩好呢？Pizza Hut推出WOW優惠，逢星期一至五到Pizza Hut外賣自取指定普通批只需78元，而大批亦都只係98元。指定口味包括夏威夷風光、素食至尊及芝味誘惑，仲可以用半價換購酥脆蝴蝶蝦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】UNIQLO期間限定優惠至22日 仲有APP會員限定價格 今日 【消費優惠】UNIQLO期間限定優惠至22日 仲有APP會員限定價格 【好去處】元朗水上樂園盛夏森林開幕 玩盡6大水上設施50元起（附入場資訊） 2021/07/18 【好去處】元朗水上樂園盛夏森林開幕 玩盡6大水上設施50元起（附入場資訊） 【好去處】與莫奈名畫打卡！ 2大活動感受仲夏歐陸風情 2021/07/17 【好去處】與莫奈名畫打卡！ 2大活動感受仲夏歐陸風情 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月16日） 2021/07/16 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月16日） 【消費優惠】PEACH JOHN夏日激減全場正價貨品9折 2021/07/16 【消費優惠】PEACH JOHN夏日激減全場正價貨品9折 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 外賣 必勝客 蝦 夏威夷 Pizza