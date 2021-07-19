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【消費優惠】Pizza Hut外賣自取指定普通批$78

精明消費 10:30 2021/07/19

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今晚食咩好呢？Pizza Hut推出WOW優惠，逢星期一至五到Pizza Hut外賣自取指定普通批只需78元，而大批亦都只係98元。指定口味包括夏威夷風光、素食至尊及芝味誘惑，仲可以用半價換購酥脆蝴蝶蝦！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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