【消費優惠】UNIQLO期間限定優惠至22日 仲有APP會員限定價格 精明消費 09:00 2021/07/19 分享： 至7月22日，UNIQLO推出期間限定及APP會員限定優惠，超彈性束腳褲不論男女裝及童裝都有減價，另外，同時仲有期間限定優惠。下載UNIQLO APP並登記成為會員，就可以享受會員限定價格啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】元朗水上樂園盛夏森林開幕 玩盡6大水上設施50元起（附入場資訊） 2021/07/18 【好去處】元朗水上樂園盛夏森林開幕 玩盡6大水上設施50元起（附入場資訊） 【好去處】與莫奈名畫打卡！ 2大活動感受仲夏歐陸風情 2021/07/17 【好去處】與莫奈名畫打卡！ 2大活動感受仲夏歐陸風情 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月16日） 2021/07/16 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月16日） 【消費優惠】PEACH JOHN夏日激減全場正價貨品9折 2021/07/16 【消費優惠】PEACH JOHN夏日激減全場正價貨品9折 【消費優惠】一田雪糕冰品祭開始！ 2021/07/16 【消費優惠】一田雪糕冰品祭開始！ 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 UNIQLO 運動 運動