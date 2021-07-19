【消費優惠】鴻星月餅禮券買10送1　惠康買滿$100即送$30現金優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻星：月餅禮券買10送1

即日起至8月8日，鴻星推出月餅禮券早鳥優惠，可於鴻星中菜各分店及網店以特早優惠價購買月餅禮券，更可享買10送1優惠。

網店

2. 惠康：買滿$100送$30現金優惠券

由即日起至8月1日，於惠康以單一發票買滿100元，即送30元現金優惠券一張。優惠券有效期至8月31日，於惠康購物滿300元即可使用，以折實價計算。

需要注意的是，優惠不適用於Market Place by Jasons手機應用程式及指定分店。

3. 嘉禾MegaBox：憑即日票尾可換爆谷一份

為慶祝嘉禾MegaBox開幕，凡於7月份內到嘉禾Megabox欣賞電影，憑即日票尾可於小食部換取爆谷一份。

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另外，MegaBox亦特別推出嘉禾MegaBox戲票泊車優惠，顧客於星期一至五憑即日2張嘉禾MegaBox戲票票尾可享3小時泊車優惠，或可換領「晚飯泊車6小時泊住賞」，於晚上6時後入車，憑2張戲票票尾及食肆消費滿100元，更可享達6小時泊車優惠。

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox L11

撰文：hket小編

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