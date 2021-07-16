【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%

鑑於港元與美元掛鈎，普羅大眾習慣以美元或港元貨幣來購買保險產品。現時，有保險公司推出短期儲蓄保險（人民幣）產品，5年保證IRR（內部回報率，可理解為年度化回報率）超過3.6%，回報多於同類型港元或美元產品。於今年5月底，人民幣兌美元曾突破6.4關口，創3年新高，人民幣走勢引起廣泛討論。對於一眾收息一族，又何否透過人民幣短期儲蓄保險，賺息又賺價？10Life就跟大家討論選擇其他貨幣的考慮因素。

多款短期儲蓄保險（人民幣）產品 5年保證IRR超過3%

短期儲蓄保險（人民幣）產品的供款期一般為1至3年，而保單年期則介乎3至8年，部分產品更可於網上投保。於截稿前，下表顯示了5大保證IRR最高（以5年計）的短期儲蓄保險（人民幣）產品：

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人民幣走勢：美國貨幣政策正常化vs內地國策

賺息兼賺價，人人都想。因新冠肺炎爆發，去年聯儲局推出無限量化寬鬆（QE），美債息率下跌，令美元人民幣息差拉闊，觸發人民幣升浪。於今年6月中的議息後記者會上，美國聯儲局主席鮑威爾表示，目前沒有縮減量寬的具體時間。美國貨幣政策正常化的關鍵，取決於變種疫情會否帶來新一浪經濟衝擊。於未來一兩年，若疫情受控，聯儲局收水，人民幣升幅又能否勢如破竹？

當然，說到人民幣的走勢，央行政策自然不容忽視，目前在滙率市場化的主旋律下，容許人民幣在一定的區間波動。於5月時，人民銀行副行長曾表示，滙率預期平穩，反映內地官員對人民幣的信心。

作為世界工廠，若人民幣大幅升值，導致商品出口的價格上升，可能令製造商轉向更低成本的生產地，所以穩定的滙率對目前國家經濟十分重要。但隨着內地數字經濟發展加快，預計2025年數字經濟核心產業增加值佔GDP 10%（《十四五規劃》主要指標之一）。新經濟佔GDP的比重增加，可望抵銷對出口的依賴，且間接減低人民幣升值對經濟的影響。

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短期儲蓄保險 設多款貨幣選擇 分散滙率風險

近月港人人民幣存款重返8,000億元人民幣水平，對於向來持有人民幣、或對人民幣有需求的讀者，短期儲蓄保險（人民幣）提供保證回報，也算是穩健之選。人民幣走勢與國家經濟發展、產業轉型息息相關。基於短期儲蓄保險的保單期一般為5年，大家可以5年期來審視人民幣的中期走勢，衡量在超過3%保證回報的人民幣短期儲蓄保險之上，人民幣會否進一步升值，讓大家賺息兼賺價。

最後提醒大家，當兌換人民幣來投保時，亦要注意貨幣風險，因兌換率波動可影響保單的實際回報。

以上資訊由10Life提供，更新至2021年7月15日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【被動收入】人民幣短期儲蓄保險5年保證IRR超過3.6% 能否賺息兼賺價？，已獲授權轉載。】

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