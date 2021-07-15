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【海外升學】近7成家長計劃送子女海外升學　英國成熱門目的地

其他地區 17:55 2021/07/15

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【海外升學】近7成家長計劃送子女海外升學　英國成熱門目的地

近年不少港人有意到海外發展，有調查機構公布調查結果顯示，指近7成受訪家長已經或有計劃將子女送往海外升學，當中最受歡迎的國家是英國、澳洲及加拿大。

【學校排名高等於質素高？ 海外升學顧問傳授選校心得：按此

英澳加最受歡迎

大地教育於今年5月期間向300個家庭進行網上問卷調查，並發表「2021年港人海外升學意向」調查結果。近7成（66%）家長已經或有意送子女往外國升學，當中3大主因分別是，對本港教育無信心（51%）、希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長（48%）及香港現時的政治氣候環境（42%）。另分別有37%及35%盼孩子可獲得海外學習經驗提高外語水平，及認為小朋友在外國學習，職業前景會更好。

【加國新增兩條港人永久居留途徑 在當地大專畢業或工作可申請：按此

而調查亦顯示，不少家長打算在子女12至18歲時送到海外升學，當中近半（47%）受訪家長傾向讓子女入住寄宿學校。至於最熱門海外升學目的地為英國，其次是澳洲及加拿大。大地教育市場營銷經理鄭迦南指，相信有關趨勢與英國放寬簽證有關，加上疫情下部分國家實施封關，或會令家長選擇將子女送到英國這類沒有封關的國家。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 海外理財

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