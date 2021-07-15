  • 32°C
香港時間 : 2021715日 (週四) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學生資助2021】問政府借錢交大學學費？！　了解咩課程可以申請Non Means！

精明消費 18:30 2021/07/15

分享：

若果未符合資格申請「專上課程學生資助計劃」，又不想被大學學費弄得手頭緊絀的話，可以嘗試申請免入息審查貸款計劃（Non Means）。而此計劃分有3類，包括全日制大專學生免入息審查貸款計劃、專上學生免入息審查貸款計劃，以及擴展的免入息審查貸款計劃。

【想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！：按此

申請資格：

全日制大專學生免入息審查貸款計劃

  • 1. 申請人為認可院校的註冊全日制學生，並修讀在「資助專上課程學生資助計劃」內列載的課程，學額是全數由大學教育資助委員會或公帑所資助；
  • 2. 須擁有香港居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年。

專上學生免入息審查貸款計劃

  • 1. 修讀經本地評審全日制自資副學位（即副學士學位或高級文憑）或學士學位程度的專上課程的註冊學生；
  • 2. 須擁有香港居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年。

最高貸款額及終身貸款限額：

若沒有申請「專上學生資助計劃」或在該計劃下並無獲得資助，最高貸款額將為申請人該學年應繳學費的總額。

另外，自2012至2013學年開始，合資格學生設有一個合併計算的個人終身貸款限額，此限額會每年按綜合消費物價指數的變動作調整，在2021至2022學年為38.47萬元。由2012至2013學年起發放的貸款將被計算於合併終身貸款限額，限額不會因任何已償還貸款而獲重新計算。

【自資專上課程申請Grant Loan要咩資格？　新學年學費助學金上限$86,570：按此

若合併終身貸款限額未足以讓合資格學生完成首個達至學士學位程度的課程時，學生可申請使用其於「擴展的免入息審查貸款計劃」下的終身貸款限額，但以10萬元為限。學資處會視乎合資格學生的情況，個別審批這類申請，考慮因素包括學生是否在修讀首個學士學位課程及課程的學費水平。

在讀完學士學位課程後，想再繼續讀上去，例如修讀碩士、博士，甚至是深造證書及專業文憑，則同樣可以申請「擴展的免入息審查貸款計劃」，詳情請看下一篇文章。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月15日）
今日
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月15日）
【學生資助2021】自資專上課程申請Grant Loan要咩資格？　新學年學費助學金上限$86,570
今日
【學生資助2021】自資專上課程申請Grant Loan要咩資格？　新學年學費助學金上限$86,570
【虛擬銀行】高息存款消費回贈條款要睇清　消委會：虛銀開戶10大注意事項
今日
【虛擬銀行】高息存款消費回贈條款要睇清　消委會：虛銀開戶10大注意事項
博客 - 【美股分析】OKTA升勢可延續？
2021/07/13
【美股分析】OKTA升勢可延續？
【學生資助2021】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！
2021/07/12
【學生資助2021】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！
香港 學費 大學教育 博士 碩士 學士 大學 高級文憑 副學士

下一篇文章

【5000元消費券】恒地七大商場「消費券升級二重浪」　8月1起累計消費$5,000賺$500回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明
【5000元消費券】隨機抽查？網民收短訊要求提供「在港居住」證明
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月15日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月15日）
【5000元消費券】4大儲值支付工具應該點樣揀　邊個最好用？
【5000元消費券】4大儲值支付工具應該點樣揀　邊個最好用？
【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）
【書展2021】已接種疫苗人士可享免費入場　名額每日先到先得（附參展商優惠券連結）
【5000元消費券】收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題
【5000元消費券】收唔到登記結果的短訊通知？　陳茂波解答3個常見問題
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學
【5000元消費券】用八達通App拎逾萬元優惠券！　查詢消費券紀錄及領取優惠券教學