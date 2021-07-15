【學生資助2021】問政府借錢交大學學費？！　了解咩課程可以申請Non Means！

若果未符合資格申請「專上課程學生資助計劃」，又不想被大學學費弄得手頭緊絀的話，可以嘗試申請免入息審查貸款計劃（Non Means）。而此計劃分有3類，包括全日制大專學生免入息審查貸款計劃、專上學生免入息審查貸款計劃，以及擴展的免入息審查貸款計劃。

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申請資格：

全日制大專學生免入息審查貸款計劃

專上學生免入息審查貸款計劃

最高貸款額及終身貸款限額：

若沒有申請「專上學生資助計劃」或在該計劃下並無獲得資助，最高貸款額將為申請人該學年應繳學費的總額。

另外，自2012至2013學年開始，合資格學生設有一個合併計算的個人終身貸款限額，此限額會每年按綜合消費物價指數的變動作調整，在2021至2022學年為38.47萬元。由2012至2013學年起發放的貸款將被計算於合併終身貸款限額，限額不會因任何已償還貸款而獲重新計算。

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若合併終身貸款限額未足以讓合資格學生完成首個達至學士學位程度的課程時，學生可申請使用其於「擴展的免入息審查貸款計劃」下的終身貸款限額，但以10萬元為限。學資處會視乎合資格學生的情況，個別審批這類申請，考慮因素包括學生是否在修讀首個學士學位課程及課程的學費水平。

在讀完學士學位課程後，想再繼續讀上去，例如修讀碩士、博士，甚至是深造證書及專業文憑，則同樣可以申請「擴展的免入息審查貸款計劃」，詳情請看下一篇文章。

責任編輯：鄭樂怡

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