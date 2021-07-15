【理財規劃】無痛理財有辦法　定期定額投資最啱呢四類人

你以為投資一定要儲一大筆錢才可以開始？其實定期定額投資是一個可以達成強迫儲蓄、無痛理財、紀律投資、平均成本，以及複利成效的好方法，亦經常被視為是最輕鬆的投資理財方式。想知道你適不適合加入定期定額投資的行列？睇吓你係唔係以下4類人嘅其中一種啦！

1. 穩定收入的打工一族

顧名思義，定期定額投資是指每個特定時期，要固定投資一筆資金，金額不需要多，三數千都可以，其關鍵在於在每個特定時間，都要有穩定資金流入。而打工一族由於是月薪制，最能做到有穩定現金流讓投資計劃持續下去，最後達致積少成多的效果。

若你的人工不穩定，或者是自由工作者，每個月沒有穩定的收入，就較難做到每個月有特定的金額作出投資，因此定期定額的投資方法便未必適合這類人士。



2. 忙碌又對投資無興趣的人士

投資絕對需要花費很多時間，所以有人一直遲遲未有開始。但時間就是本錢，故此若你工作忙碌，或是對投資興趣不大的人，亦可以依賴定期定額投資機制，只要選定優質投資目標，每月固定供款，不論市場升跌都不受影響地持續投資，財富通常可以在不知不覺中累積起來，在長綫的投資下，資金或許會帶來驚喜。

但要注意的是，即使再忙碌，亦要對投資市場的大事有一定警覺性，因為定期定額投資並不意味完全不理個人的投資組合。

3. 很難存到錢的月光族

難儲到錢的月光族又為甚麼可以定期定額投資呢？其實正正因為月光族們往往不能自律地儲蓄、無法控制購物慾，所以定期定額投資會是適合他們的，因為透過定期定額，他們可以設定一個自動扣款機制，只要每個月一出糧，就扣款到投資戶口，這樣又可以控制自己的支出亦可以定額投資，更能強迫自己好好理財。

4. 長期理財規劃

定期定額投資最大的好處在於時間的複利效果。例如，父母為子女的教育經費而作出的長期投資計劃，而計劃需要10至20年的長期投資，這類人亦很適合選擇定期定額投資，透過複利效應，利用時間換取財富。定期定額長期投資計劃利用目前零散的閒置資金，有目標性地持續投資，投資期愈長，會發現時間複利效果愈大，累積的財富也就愈多，你就會發現累積財富並沒有想像中的難！



所以若未開始投資的讀者，今天開始真的要好好開始規劃你的人生計劃。定期定額投資或許會是你的第一步，讓時間為你的財富帶來收入。

責任編輯：陳玉蓮

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