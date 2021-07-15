【理財規劃】45歲資深經理　如何用15年儲錢退休？

人生踏入45歲，開始要為退休規劃。假設你計劃60歲退休，亦即你還有15年時間去儲這筆退休金。要決定退休金的多少，主要涉及2個變項，一是「每月花多少」，二是「退休後活多久」。假設預期60歲退休，再假設能活到100歲，等於還有40年的退休生活。



台灣一名打工仔現年45歲，在百貨業任中層管理人員，有20多年工作經驗但少有積蓄，平日也沒有理財。但由於未婚，又沒有家庭負擔，生活過得不錯，有時會去旅行、度假犒賞自己，目前有一筆錢又有樓。但由於年紀漸長，工作的晉升空間不大，轉工的機會又不大，而且加薪幅度不及過往，故他開始思考退休金的問題：以目前的收入，甚麼時候才可以儲得退休金呢？

他期望退休後每月至少有3萬元新台幣（下同）退休金，根據台灣的準則，扣掉每月可領勞保年金1.6萬元，則他必須靠自己的力量，存到至少672萬元，即（30,000－16,000）ｘ12ｘ40＝672萬。但這還沒有計算通脹因素，40年後的672萬元，實際價值還要再打折。工作20年、努力存錢，銀行存款不過150萬元，還剩下只有15年可以打拼，要追上理想的退休金金額，真的有可能嗎？

投資是長遠的計劃

距離60歲退休還有15年的時間，但這不代表60歲以後只可以吃積蓄，有當地的理財專家認為，打工仔最重要是盡快開始投資，而且退休後也不能中斷。但應以選擇風險較低的項目為目標，才可以在降低風險的同時，依然達到抗通脹作用。

若以通脹2%計算，在60歲那年的「退休準備金」為720萬元。如果將銀行存款150萬元計入，他必須從現在開始，每月投資8,833元（105,995／12＝8,833）。但每月投入8千多元，15年後就能存到720萬元嗎？這當中的關鍵在於投資回報率。退休前的投資回報率需達7.5%，退休後的投資回報率仍要維持在5%，可以達到60歲退休後，每個月有3萬元台幣的退休金。

要達到5%至7.5%的投資報酬率，該專家建議可以選擇指數型基金或是ETF（交易所買賣基金），兩者都是追蹤「指數」。指數上漲，指數型基金和ETF也會跟着升，反之亦然。由於指數型基金和ETF主要屬於被動式投資，排除基金經理的主觀操作，個別股票的升跌不會對投資組合造成太大影響，基本上都能為資本穩定增值。

責任編輯：陳玉蓮

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