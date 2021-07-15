【收息基金】亞股有望追落後？　亞太區不包日本股票基金派息達7厘

除了直接投資港股及美股外，本港投資者亦可以透過基金，把握其他市場的機遇。對於下半年投資部署，不少大行均認為亞洲股票估值合理，摩根大通分析師更認為，現時是亞洲股市的最佳買入時機。憧憬收息兼賺價，亞洲股票基金有何選擇？

【股票基金都有得派息？中國股票基金配息率高達9厘：按此】

亞洲股票基金 能否賺息又賺價？

摩根亞洲股票策略師Mixo Das指，美國股市創新高，歐洲、日本股市也接近歷史高位，但亞洲股市卻尚未出現這種趨勢，一旦環球經濟勢頭趨穩，亞洲股市可能會追落後，認為現時是亞洲股票最佳買入時機。

以收息為目標，本網在晨星搜尋派息及主要投資於亞洲區股市的基金，當中以亞太區不包括日本股票收益組別基金的普遍派息率較高，由0.8厘至7.4厘不等。以最高派息的駿利亨德森遠見基金亞洲股票收益基金為例，截至6月30日，其投資組合主要投資在金融、科技、基本物料及電訊服務行業。

該基金最低認購費用為2,500美元，為每月派息，以今年7月派息以計，投資1萬美元，該月可收息166美元；以過去12個月配息率7.4厘計算，投資1萬美元，1年收息740美元。

派息之餘，基金價格的走勢亦相當重要，該基金年初至今回報為4.14%，1年回報則達16.09%。至於同基金組別的表現，亦不乏一年回報達20%的選擇。

【亞洲債券基金年息高達16厘 入場費1,000美元：按此】

■10大派息亞太區不包括日本股票收益基金■

（基金跟據派息由低至高排名；包括同一基金的不同資產類別）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

留意賺息蝕價風險

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】