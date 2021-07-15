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【5000元消費券】恒地七大商場「消費券升級二重浪」　8月1起累計消費$5,000賺$500回贈

精明消費 15:40 2021/07/15

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恒基地產宣布，隨着政府消費券計劃第一期將於8月1日正式發放，旗下七大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於由8月1日至12月31日推出「消費券升級二重浪」活動。只要利用H.COINS手機APP，免費登記成為會員後，期內累積消費達5,000元或以上，即有機會賺總值500元回贈獎賞。

【華置旗下6商場推消費券大賞　送現金券總值逾1,000萬元：按此

第一浪：最高300元回贈

每次累積消費滿1,000元，即有機會獲得60元恒地旗下商場電子禮券一次（包括30元餐飲電子禮券及30元購物電子禮券各一張）。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈5次，即合共300元電子禮券。電子禮券由系統自動即時發放至會員的「我的錢包」內，毋須額外登記及操作。

第二浪：額外再賞200元回贈

另外，會員只要成功領取「第一浪回贈」（即全期累積消費達5,000元或以上）5次，即有機會額外獲贈200元恒地旗下商場電子禮券（包括100元餐飲電子禮券及100元購物電子禮券各一張）。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈一次。

值得注意的是，上述回贈獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

若想知更多有關消費券的消息，請留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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