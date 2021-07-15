▲ 【理財個案】36歲家庭月入5萬 50萬砌收息增長組合

踏入中年，除了要應付供樓開支，更要加緊計劃退休儲備。有讀者現時36歲，持有50萬元現金，計劃自製收息增長組合，正考慮加注潛力股，有甚麼值博的選擇？看看龔成如何答。

讀者：

你好，我36歲，跟太太月入5萬元，有430萬元的樓宇貸款，每月供樓後儲蓄約18,000元，另有現金50多萬元。現持有以下股票：

最近開始睇你專頁後，認為你的價值投資法很適合我，所以按你推介小注買入以下股票，之後再加注：

我只是投資新手，有以下問題想向你請教：

1. 以上組合潛力股比例是否太少？如果再買入潛力股，航空或物流股可有推介？國泰（00293）可以嗎？

2. 香港電訊 （06823） 只是收息股，該賣出再買入更多潛力股嗎？

3. 平穩增長股方面知道你推介港鐵 （00066） ，但請問你又點睇載通 （00062） 呢？

4. 你對於我這個組合有意見可再給我嗎？

【32歲持100萬存款部署置業 建收息股組合滾存首期：按此】

龔成︰

1. 以上持股，都係有質素。但以你36歲計，應先集中增值部分。香港電訊 （06823） 和中電 （00002） 主要收息，增長力唔高，不宜持有太多，暫時不要再加注。

由於你係新手，未必對企業估值、點去定平貴有太大了解。我建議你都利用月供模式，將每月儲蓄投入股票組合，以減低買貴貨風險。

將來投資和月供，建議你用「平穏增長股」＋「潛力股」的組合，比例大約各一半。現在你每月先用5成儲蓄，即9,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。月供方面，你可以選擇投資在平穏增長股︰

潛力股方面，你可以選擇

由於你投資知識不高，因此可較集中在平穩增長類股，至於潛力股，只宜小注（不多於3成）。最好是你先提高投資知識，等到你有一定知識和經驗，才慢慢增加潛力股比例（大約5成）。

現時大市只是合理區，你現有50萬元資金可多投入10萬至20萬元，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金和每月所儲倒的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

【31歲月入4萬準備結婚 持130萬現金應否再買樓收租？：按此】

至於航空股，中短期都會較弱，而且航空業面對競爭和問題都不少，暫時唔建議投資相關企業。

至於物流業，你可以留意嘉里物流 （00636） 。這股算是不差的，順豐入股後長遠發展更正面。

佢本身由嘉里建設 （00683） 分拆上市，係亞洲的物流服務供應商，主要從事綜合物流及國際貨運業務，亞洲、澳洲、歐洲及南北美洲的35個國家及地區設有逾400個業務點。

業務以第三方物流服務供應商身份為世界各地的製造商、零售商及其他客戶提供綜合物流服務，包括主要在亞洲提供廣泛的物流服務，如倉儲及增值服務、陸運及配送、退貨管理及各種配套服務。

另外，亦有從事國際貨運，提供的國際貨運服務絕大部分位於亞洲區內以及亞歐大陸之間，涉及空運、海運及跨境陸運服務。

這股長遠都有發展的，不過近年股價上升咗唔少，這點要注意風險。現價算是處於合理區頂，以長綫投資的角度，有值博率的，可分注。

2. 此股都有質素，但始終增長力較弱。你可以考慮沽部分，換馬至較有增長力的股票，係可以。

3. 港鐵 （00066） 係一個不錯的選擇。但載通 （00062） 質素只屬中等，但不是無質素，持有不應該太多。佢的優質是現金流強，但如果仔細分析佢的財務數據，會見到佢成本增加的速度，大於收入增加的速度，這反映佢無成本轉嫁的能力。

你預這是收息股，股價增長力不強，唔係太適合你。

4. 你整個財富組合，主要係物業部分較大。但初期係正常的，未來你新資金，盡量先投放在優質股類，令成個財富組合，平衡性提高。

因為我哋長綫係希望建立一個平衡、優質、有增長力組合。所以，唔好太偏重喺單一資產，否則個別市場有較大波動，對你整個組合，就會有較嚴重的影響。

【本文獲作者龔成授權轉載】