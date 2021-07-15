【理財個案】36歲家庭月入5萬　50萬砌收息增長組合

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【投資騙局】證監：操控市場活動增 「唱高散貨」騙局佔最多
踏入中年，除了要應付供樓開支，更要加緊計劃退休儲備。有讀者現時36歲，持有50萬元現金，計劃自製收息增長組合，正考慮加注潛力股，有甚麼值博的選擇？看看龔成如何答。
讀者：
你好，我36歲，跟太太月入5萬元，有430萬元的樓宇貸款，每月供樓後儲蓄約18,000元，另有現金50多萬元。現持有以下股票：
最近開始睇你專頁後，認為你的價值投資法很適合我，所以按你推介小注買入以下股票，之後再加注：
我只是投資新手，有以下問題想向你請教：
1. 以上組合潛力股比例是否太少？如果再買入潛力股，航空或物流股可有推介？國泰（00293）可以嗎？
2. 香港電訊 （06823） 只是收息股，該賣出再買入更多潛力股嗎？
3. 平穩增長股方面知道你推介港鐵 （00066） ，但請問你又點睇載通 （00062） 呢？
4. 你對於我這個組合有意見可再給我嗎？
【32歲持100萬存款部署置業 建收息股組合滾存首期：按此】
龔成︰
1. 以上持股，都係有質素。但以你36歲計，應先集中增值部分。香港電訊 （06823） 和中電 （00002） 主要收息，增長力唔高，不宜持有太多，暫時不要再加注。
由於你係新手，未必對企業估值、點去定平貴有太大了解。我建議你都利用月供模式，將每月儲蓄投入股票組合，以減低買貴貨風險。
將來投資和月供，建議你用「平穏增長股」＋「潛力股」的組合，比例大約各一半。現在你每月先用5成儲蓄，即9,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。月供方面，你可以選擇投資在平穏增長股︰
盈富基金 （02800）
金沙中國 （01928）
恒基地產 （00012）
平保 （02318）
中銀香港 （02388）
港鐵 （00066）
長江基建 （01038）
領展 （00823）
希慎興業 （00014）
太古地產 （01972）
潛力股方面，你可以選擇
比亞迪 （01211）
中生製藥 （01177）
福壽園 （01448）
小米 （01810）
安碩恒生科技ETF （03067）
港交所 （00388）
阿里 （09988）
騰訊 （00700）
GX中國電車ETF （02845）
由於你投資知識不高，因此可較集中在平穩增長類股，至於潛力股，只宜小注（不多於3成）。最好是你先提高投資知識，等到你有一定知識和經驗，才慢慢增加潛力股比例（大約5成）。
現時大市只是合理區，你現有50萬元資金可多投入10萬至20萬元，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金和每月所儲倒的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。
【31歲月入4萬準備結婚 持130萬現金應否再買樓收租？：按此】
至於航空股，中短期都會較弱，而且航空業面對競爭和問題都不少，暫時唔建議投資相關企業。
至於物流業，你可以留意嘉里物流 （00636） 。這股算是不差的，順豐入股後長遠發展更正面。
佢本身由嘉里建設 （00683） 分拆上市，係亞洲的物流服務供應商，主要從事綜合物流及國際貨運業務，亞洲、澳洲、歐洲及南北美洲的35個國家及地區設有逾400個業務點。
業務以第三方物流服務供應商身份為世界各地的製造商、零售商及其他客戶提供綜合物流服務，包括主要在亞洲提供廣泛的物流服務，如倉儲及增值服務、陸運及配送、退貨管理及各種配套服務。
另外，亦有從事國際貨運，提供的國際貨運服務絕大部分位於亞洲區內以及亞歐大陸之間，涉及空運、海運及跨境陸運服務。
這股長遠都有發展的，不過近年股價上升咗唔少，這點要注意風險。現價算是處於合理區頂，以長綫投資的角度，有值博率的，可分注。
2. 此股都有質素，但始終增長力較弱。你可以考慮沽部分，換馬至較有增長力的股票，係可以。
3. 港鐵 （00066） 係一個不錯的選擇。但載通 （00062） 質素只屬中等，但不是無質素，持有不應該太多。佢的優質是現金流強，但如果仔細分析佢的財務數據，會見到佢成本增加的速度，大於收入增加的速度，這反映佢無成本轉嫁的能力。
你預這是收息股，股價增長力不強，唔係太適合你。
4. 你整個財富組合，主要係物業部分較大。但初期係正常的，未來你新資金，盡量先投放在優質股類，令成個財富組合，平衡性提高。
因為我哋長綫係希望建立一個平衡、優質、有增長力組合。所以，唔好太偏重喺單一資產，否則個別市場有較大波動，對你整個組合，就會有較嚴重的影響。
【本文獲作者龔成授權轉載】
撰文 : 龔成
欄名 : 80後百萬富翁