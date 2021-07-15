【職場熱話】新舊世代職場矛盾大對決　鬥OT定放工

每間公司的文化都有所不同，有部分公司一到放工時間，幾乎全部同事執好嘢，準備衝出公司門口；亦有公司有慣性OT文化，同事明明工作已完成，卻仍然選擇留在座位上撳吓電話、睇吓社交平台等。

當然，每個人的習慣都不同，但其實工作完成了便離開也是正常不過的事情。不過，近日網上有老一代人批評公司的新一代太準時放工，引起矛盾。故此我們分別向一班工作十多年、資歷較深的人士，以及剛出社會工作數年的新一代，問問他們的意見。到底兩代人對於工作時間的看法有多大分歧？

■老一代點睇呢？■

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■新一代又點睇？■

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其實每個人對於工作的看法亦有所不同，有人認為在限時內完成工作，有一定工作效率，準時下班為甚麼變得要偷偷摸摸？為甚麼不以完成工作為目的，而是以工作時間去捱呢？相反，老一派可以參考他們的工作效率，又或者不要太有比較的心。而新一代人，工作的態度亦要作出改善，例如是你跟進的工作也要跟好，不要影響到其他同事。

每個人打一份工的目的都有所不同，除了工作外，都應該有自己的生活。你喜歡工作，可以OT；同事不管你，完成工作選擇放工，也不應該受到批評，因為大家對工作的期望亦有所不同，這樣職場上的工作氣氛亦會較好，這個取態，其實無關乎新舊世代，而在於互相尊重。

責任編輯：陳玉蓮

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