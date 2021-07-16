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【消費優惠】百樂酒店自助餐／下午茶低至75折　美心中菜Eatizen會員烤北京填鴨半價

精明消費 07:00 2021/07/16

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百樂酒店：自助餐／下午茶低至75折優惠

百樂酒店現正推出自助餐／下午茶低至75折優惠。只需讚好香港百樂酒店Facebook專頁，並出示以下圖片，惠顧Park café自助晚餐可享用75折優惠；惠顧自助午餐、下午茶自助餐可享用8折優惠；於星期一至五惠顧下午茶可享8折優惠。

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

    點擊圖片放大

2. 美心中菜：Eatizen會員烤北京填鴨半價

由即日起至7月29日，美心中菜推出Eatizen會員獨家優惠，逢星期一至四到尖沙咀北京樓或荃灣美中鴨子午市堂食散座滿指定金額，即可以半價加配烤北京填鴨。每枱只可享用優惠1次。

如欲享用優惠，只需下載Eatizen應用程式並領取優惠券。

    點擊圖片放大

指定消費金額：

  • 尖沙咀北京樓：消費滿500元享優惠
  • 荃灣美中鴨子：消費滿300元享優惠

分店地址：

  • 尖沙咀梳士巴利道3號星光行3樓
  • 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場5樓508-510號舖

3. 中原電器：Apple產品快閃優惠

中原電器網店推出Apple產品快閃優惠，產品有iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch、AirPods、HomePod Mini等。

優惠網站

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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