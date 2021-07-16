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【消費優惠】PEACH JOHN夏日激減全場正價貨品9折

精明消費 10:30 2021/07/16

分享：

PEACH JOHN Summer Sale開始咗喇！由即日起至7月25日，PEACH JOHN全場正價商品9折，精選內衣低至80元一件，家居服低至150元，內衣都可以換季！

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撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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