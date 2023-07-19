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【學貸2023】自資專上課程申請Grant Loan要咩資格？　新學年學費助學金上限$91,040

精明消費 11:05 2023/07/19

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前文提到修讀資助專上課程申請Grant Loan的資格，而「專上學生資助計劃」則是為修讀以自資形式開辦並經本地評審的全日制自資副學士學位、高級文憑或學士學位程度專上課程的合資格學生提供資助，同樣是一項須經家庭入息及資產審產的資助計劃，申請程序及評估方法均與資助專上課程差不多。

【問政府借錢交大學學費？！　了解咩課程可以申請Non Means！：按此

申請資格：

  • 年齡為30歲或以下（即於1992年9月1日或以後出生）的註冊全日制學生；
  • 修讀經本地評審的全日制自資副學位（即副學士學位或高級文憑）或學士學位程度專上課程，可按此查看合資格課程
  • 在同一學年，沒有就申請書所填報的課程接受其他由公帑資助的學生資助計劃（如持續進修基金）所提供的資助；
  • 須擁有香港居留權，或在課程開始前，該申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年。

資助金額：

在此計劃下，最高資助的資助額包括學費助學金、學習開支助學金及生活費貸款：

資助款項最高金額（港幣）
學費助學金91,040元
學習開支助學金8,810元
生活費貸款57,340元（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為1%）
院校宿舍津貼學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年10,190元／每學期5,095元，以較低的款額為準
為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金9,630元

符合申請資格的申請人，可以使用計算機粗略計算可獲得的資助額。

評估方法：

此計劃的評估方法與資助專上課程學生資助計劃一樣，都是根據「調整後家庭收入」公式及「資產值按比例計算法」計算出來，可透過專上學生資助計劃資助額試算機，粗略估計可獲多少資助。

 

若想了解更多有關專上學生資助的消息，可留意專上學生資助懶人包

＝＝＝＝＝

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欄名 : 生活理財

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