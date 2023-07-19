【學貸2023】自資專上課程申請Grant Loan要咩資格？　新學年學費助學金上限$91,040

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【學貸2023】想申請大學Grant Loan點做好？ 一文了解申請資格及程序！
前文提到修讀資助專上課程申請Grant Loan的資格，而「專上學生資助計劃」則是為修讀以自資形式開辦並經本地評審的全日制自資副學士學位、高級文憑或學士學位程度專上課程的合資格學生提供資助，同樣是一項須經家庭入息及資產審產的資助計劃，申請程序及評估方法均與資助專上課程差不多。
【問政府借錢交大學學費？！ 了解咩課程可以申請Non Means！：按此】
申請資格：
資助金額：
在此計劃下，最高資助的資助額包括學費助學金、學習開支助學金及生活費貸款：
|資助款項
|最高金額（港幣）
|學費助學金
|91,040元
|學習開支助學金
|8,810元
|生活費貸款
|57,340元（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為1%）
|院校宿舍津貼
|學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年10,190元／每學期5,095元，以較低的款額為準
|為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金
|9,630元
符合申請資格的申請人，可以使用計算機粗略計算可獲得的資助額。
評估方法：
此計劃的評估方法與資助專上課程學生資助計劃一樣，都是根據「調整後家庭收入」公式及「資產值按比例計算法」計算出來，可透過專上學生資助計劃資助額試算機，粗略估計可獲多少資助。
若想了解更多有關專上學生資助的消息，可留意專上學生資助懶人包！
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欄名 : 生活理財