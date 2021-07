Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任

時裝業是破壞地球環境的重要元兇之一,今天好些巨頭時裝品牌正所謂發財立品,都開始陸陸續續在其特定的系列裏推出環保服飾,甚至停用皮草,Giorgio Armani便是其中一員,除了以上提及不再殺生使用皮草外,於去年秋冬季在Emporio Armani裏衍生另一個名為R-EA的系列,整個系列就完全落實對環境議題應有的責任。

▲ 由面料到配件全用上環保面料縫製的Emporio Armani R-EA系列。(外套售價未定/圖片由品牌提供)

▲ 為了遵循環保目標,整個系列就連包裝都採用以可分解材料生產的經認證可持續外包裝,顧客更可根據標籤上的二維碼查驗服飾真偽。(減至 $3,960/圖片由品牌提供)

就以去年的R-EA系列為例子,服裝上所用到的羊毛,全是由意大利當地未經使用的紡織廢料和碎片回收製成;至於尼龍面料則是使用前和使用後廢料製造(利用回收的漁網和塑膠瓶)。

至於今年春夏系列則更嚴格,由男裝外套、防水衣和短褲等,由面料到配件都經生態可持續領域的重要國際標準認證,當中包括GREENLON和NEWLIFE等科技織物,它們均選用源於塑料瓶的尼龍和消費後聚酯纖維於意大利制造。

▲ 這一款R-EA CAPSULE腕錶,錶殼用了經循環再造的精鋼製造,而錶帶是再造尼龍。(減至$1,225/圖片由品牌提供)

▲ 整個R-EA系列以黑白色為主打。(圖片由品牌提供)

▲ I'm saying yes to recycling是R-EA系列的宣傳句語,直接移植於冷衫上。(減至$3,540/圖片由品牌提供)

▲ 這一個quilted尼龍腰包,尼龍面料由回收的漁網等塑料廢棄物和地毯棉絨製造。(減至$2,340/圖片由品牌提供)

而高度耐磨的褶紋尼龍則源自回收的漁網等塑料廢棄物和地毯棉絨;縫製tee的面料,背後全出於不依靠轉基因技術,不使用殺蟲劑或毒性肥料裁種的有機棉花,如此嚴謹地監控著每個生產程序,原因都是希望大家在打扮之餘,都能夠為保護地球多作出一分力。

