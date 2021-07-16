  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任

博客 15:13 2021/07/16

分享：

時裝業是破壞地球環境的重要元兇之一，今天好些巨頭時裝品牌正所謂發財立品，都開始陸陸續續在其特定的系列裏推出環保服飾，甚至停用皮草，Giorgio Armani便是其中一員，除了以上提及不再殺生使用皮草外，於去年秋冬季在Emporio Armani裏衍生另一個名為R-EA的系列，整個系列就完全落實對環境議題應有的責任。

由面料到配件全用上環保面料縫製的Emporio Armani R-EA系列。（外套售價未定/圖片由品牌提供）

為了遵循環保目標，整個系列就連包裝都採用以可分解材料生產的經認證可持續外包裝，顧客更可根據標籤上的二維碼查驗服飾真偽。（減至 $3,960/圖片由品牌提供）

就以去年的R-EA系列為例子，服裝上所用到的羊毛，全是由意大利當地未經使用的紡織廢料和碎片回收製成；至於尼龍面料則是使用前和使用後廢料製造（利用回收的漁網和塑膠瓶）。

至於今年春夏系列則更嚴格，由男裝外套、防水衣和短褲等，由面料到配件都經生態可持續領域的重要國際標準認證，當中包括GREENLON和NEWLIFE等科技織物，它們均選用源於塑料瓶的尼龍和消費後聚酯纖維於意大利制造。

這一款R-EA CAPSULE腕錶，錶殼用了經循環再造的精鋼製造，而錶帶是再造尼龍。（減至$1,225/圖片由品牌提供）

整個R-EA系列以黑白色為主打。（圖片由品牌提供）

I'm saying yes to recycling是R-EA系列的宣傳句語，直接移植於冷衫上。（減至$3,540/圖片由品牌提供）

這一個quilted尼龍腰包，尼龍面料由回收的漁網等塑料廢棄物和地毯棉絨製造。（減至$2,340/圖片由品牌提供）

而高度耐磨的褶紋尼龍則源自回收的漁網等塑料廢棄物和地毯棉絨；縫製tee的面料，背後全出於不依靠轉基因技術，不使用殺蟲劑或毒性肥料裁種的有機棉花，如此嚴謹地監控著每個生產程序，原因都是希望大家在打扮之餘，都能夠為保護地球多作出一分力。

產品查詢：2592 7233

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
2021/07/08
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
Dior Men商業與藝術平衡加持　經典Oblique圖案彩色版
2021/06/30
Dior Men商業與藝術平衡加持　經典Oblique圖案彩色版
Timberland經典復刻帆船鞋　招牌狗牙鞋再現
2021/06/25
Timberland經典復刻帆船鞋　招牌狗牙鞋再現

你可能感興趣

Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
16:48 2021/07/08
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
Dior Men商業與藝術平衡加持　經典Oblique圖案彩色版
17:29 2021/06/30
Dior Men商業與藝術平衡加持　經典Oblique圖案彩色版
Timberland經典復刻帆船鞋　招牌狗牙鞋再現
16:35 2021/06/25
Timberland經典復刻帆船鞋　招牌狗牙鞋再現

最新專欄文章 更多

日本「國民錶」精工慶祝成立140周年　跟新任總裁視象對談細數疫情下新常態活動
2021/07/09
日本「國民錶」精工慶祝成立140周年　跟新任總裁視象對談細數疫情下新常態活動
【溫馨小品】以幽默詼諧手法講述單親之苦　Netflix新作《爸爸進行式》有笑有淚
2021/07/09
【溫馨小品】以幽默詼諧手法講述單親之苦　Netflix新作《爸爸進行式》有笑有淚
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
2021/07/08
Montblanc X Maison Kitsune當狐狸登上雪山　Camo Fox圖案成另類Monogram印花
徹底轉變　新版Land Rover Defender
2021/07/06
徹底轉變　新版Land Rover Defender
賀陀飛輪誕生220年　Breguet聯同K11 MUSEA攜手辨Pop-Up展覽
2021/07/02
賀陀飛輪誕生220年　Breguet聯同K11 MUSEA攜手辨Pop-Up展覽
可持續發展 環保措施 米蘭 意大利 手袋 鐘錶 時裝服飾種類 時裝服飾

下一篇文章

【數碼轉型】提升混合辦公生產力　選作業系統3大考慮因素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【理財規劃】股市要多久才能將每周儲100元變成100萬元？
【理財規劃】股市要多久才能將每周儲100元變成100萬元？
博客 - 【虛擬銀行】港虛銀鬥快上客10萬大賽　冠軍到底有幾霸氣？
【虛擬銀行】港虛銀鬥快上客10萬大賽　冠軍到底有幾霸氣？
博客 - 借用家人名義抽新盤按揭須知
借用家人名義抽新盤按揭須知
博客 - 【理財個案】36歲家庭月入5萬　50萬砌收息增長組合
【理財個案】36歲家庭月入5萬　50萬砌收息增長組合
博客 - 【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
博客 - 【投資騙局】證監：操控市場活動增　「唱高散貨」騙局佔最多
【投資騙局】證監：操控市場活動增　「唱高散貨」騙局佔最多