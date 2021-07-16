Emporio Armani推R-EA環保系列　百分百落實環保愛護地球責任

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【數碼轉型】提升混合辦公生產力 選作業系統3大考慮因素
時裝業是破壞地球環境的重要元兇之一，今天好些巨頭時裝品牌正所謂發財立品，都開始陸陸續續在其特定的系列裏推出環保服飾，甚至停用皮草，Giorgio Armani便是其中一員，除了以上提及不再殺生使用皮草外，於去年秋冬季在Emporio Armani裏衍生另一個名為R-EA的系列，整個系列就完全落實對環境議題應有的責任。
就以去年的R-EA系列為例子，服裝上所用到的羊毛，全是由意大利當地未經使用的紡織廢料和碎片回收製成；至於尼龍面料則是使用前和使用後廢料製造（利用回收的漁網和塑膠瓶）。
至於今年春夏系列則更嚴格，由男裝外套、防水衣和短褲等，由面料到配件都經生態可持續領域的重要國際標準認證，當中包括GREENLON和NEWLIFE等科技織物，它們均選用源於塑料瓶的尼龍和消費後聚酯纖維於意大利制造。
而高度耐磨的褶紋尼龍則源自回收的漁網等塑料廢棄物和地毯棉絨；縫製tee的面料，背後全出於不依靠轉基因技術，不使用殺蟲劑或毒性肥料裁種的有機棉花，如此嚴謹地監控著每個生產程序，原因都是希望大家在打扮之餘，都能夠為保護地球多作出一分力。
產品查詢：2592 7233
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌